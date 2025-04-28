Из Индии выдворили всех пакистанцев

Почти все граждане Пакистана, которые должны были покинуть Индию в связи с аннулированием виз после теракта в индийском Джамму и Кашмире, покинули Индию, пишет Hindu. По данным издания, это 537 человек.

Газета отмечает, что с 24 апреля 537 пакистанцев выехали из Индии через наземный контрольно-пропускной пункт в штате Пенджаб, который служит основным маршрутом для пассажирских перевозок и торговли между Индией и Пакистаном. Также граждане Пакистана могут использовать авиаперелеты через третьи страны, поскольку прямое авиасообщение между двумя странами отсутствует. Требование покинуть Индию не затронуло обладателей медицинских, дипломатических и долгосрочных виз.

Ранее власти Индии аннулировали все визы, выданные гражданам Пакистана, и обязали их покинуть страну в течение трех дней. Это решение последовало за терактом 22 апреля, когда боевики атаковали группу туристов в долине Байсаран в Джамму и Кашмире, убив 26 человек — 25 граждан Индии и одного гражданина Непала. Индийские власти обвинили Пакистан в причастности к атаке.

Регион Джамму и Кашмир, расположенный на границе с Пакистаном, является предметом территориального спора между двумя странами и преимущественно населен мусульманами. В 2019 году Индия лишила этот штат особого статуса, разделив его на две союзные территории под прямым управлением центра. Верховный суд Индии позднее признал это решение законным.