Мир активно вооружается

Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Глобальные военные расходы в 2024 году достигли $2,718 трлн, увеличившись на 9,4% по сравнению с 2023 годом — это рекордный рост с конца холодной войны.

Военные бюджеты выросли во всех регионах мира, особенно в Европе и на Ближнем Востоке. На долю пяти стран — США, Китая, России, Германии и Индии — пришлось 60% всех расходов, что составляет $1,635 трлн.

В 2024 году более 100 стран увеличили военные расходы. Доля оборонных затрат в мировом ВВП достигла 2,5%.

«Рост военных расходов происходит за счет других сфер бюджета, что может повлиять на общество на годы вперед», — отметил исследователь SIPRI Ксяо Лян.