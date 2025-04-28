USD 1.7000
EUR 1.9335
RUB 2.0591
Подписаться на уведомления
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Новость дня
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Мир активно вооружается

данные SIPRI
12:59 285

Глобальные военные расходы в 2024 году достигли $2,718 трлн, увеличившись на 9,4% по сравнению с 2023 годом — это рекордный рост с конца холодной войны.

Об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

Военные бюджеты выросли во всех регионах мира, особенно в Европе и на Ближнем Востоке. На долю пяти стран — США, Китая, России, Германии и Индии — пришлось 60% всех расходов, что составляет $1,635 трлн.

В 2024 году более 100 стран увеличили военные расходы. Доля оборонных затрат в мировом ВВП достигла 2,5%.

«Рост военных расходов происходит за счет других сфер бюджета, что может повлиять на общество на годы вперед», — отметил исследователь SIPRI Ксяо Лян.

Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
12:35 374
Армения стреляет на границе. Азербайджан принял ответные меры
Армения стреляет на границе. Азербайджан принял ответные меры
11:06 2305
Кремль ждет от Украины «сигнала»
Кремль ждет от Украины «сигнала»
12:17 948
Израиль отправляет помощь в Газу, ХАМАС разворовывает
Израиль отправляет помощь в Газу, ХАМАС разворовывает
12:06 633
В Румынии и Молдове фашизм поднимает голову
В Румынии и Молдове фашизм поднимает голову наша корреспонденция
02:53 6417
Разговор двух «миротворцев»
Разговор двух «миротворцев»
11:48 1612
Украинцы атаковали стратегически важный российский завод
Украинцы атаковали стратегически важный российский завод видео
11:30 2237
Перестрелка на границе Индии и Пакистана
Перестрелка на границе Индии и Пакистана
11:31 1250
США ударили по центру мигрантов: растет число жертв
США ударили по центру мигрантов: растет число жертв видео; обновлено 11:49
11:49 3639
Переговоры Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана
Переговоры Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана фото; обновлено 13:02
13:02 3244
Турция отправила самолеты с оружием в Пакистан
Турция отправила самолеты с оружием в Пакистан
10:18 3674

ЭТО ВАЖНО

Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
Руководство Минздрава почтило память академика Зарифы Алиевой
12:35 374
Армения стреляет на границе. Азербайджан принял ответные меры
Армения стреляет на границе. Азербайджан принял ответные меры
11:06 2305
Кремль ждет от Украины «сигнала»
Кремль ждет от Украины «сигнала»
12:17 948
Израиль отправляет помощь в Газу, ХАМАС разворовывает
Израиль отправляет помощь в Газу, ХАМАС разворовывает
12:06 633
В Румынии и Молдове фашизм поднимает голову
В Румынии и Молдове фашизм поднимает голову наша корреспонденция
02:53 6417
Разговор двух «миротворцев»
Разговор двух «миротворцев»
11:48 1612
Украинцы атаковали стратегически важный российский завод
Украинцы атаковали стратегически важный российский завод видео
11:30 2237
Перестрелка на границе Индии и Пакистана
Перестрелка на границе Индии и Пакистана
11:31 1250
США ударили по центру мигрантов: растет число жертв
США ударили по центру мигрантов: растет число жертв видео; обновлено 11:49
11:49 3639
Переговоры Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана
Переговоры Ильхама Алиева и Масуда Пезешкиана фото; обновлено 13:02
13:02 3244
Турция отправила самолеты с оружием в Пакистан
Турция отправила самолеты с оружием в Пакистан
10:18 3674
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться