Порт в Иране восстанавливает работу после взрыва

Порт имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас (провинция Хормозган, Иран) продолжает работу в обычном режиме.

Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на официальные источники.

«На данный момент продолжается экспортная отправка товаров через таможню порта», — уточняет агентство.

По данным министерства экономики Ирана, на порт им. Шахида Раджаи приходится только 8% импорта товаров первой необходимости, тогда как основную нагрузку (около 58%) несет порт Имама Хомейни.

26 апреля в порту произошел мощный взрыв, позднее зафиксированы повторные. Власти Ирана сообщили о 46 погибших. По предварительным данным, инцидент произошел на складе с химикатами, однако точные причины пока не установлены. В СМИ появилась версия о возгорании топливного резервуара. Ведется расследование.