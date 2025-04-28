Порт в Иране восстанавливает работу после взрыва

Порт имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас (провинция Хормозган, Иран) продолжает работу в обычном режиме.
Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на официальные источники.
«На данный момент продолжается экспортная отправка товаров через таможню порта», — уточняет агентство.
По данным министерства экономики Ирана, на порт им. Шахида Раджаи приходится только 8% импорта товаров первой необходимости, тогда как основную нагрузку (около 58%) несет порт Имама Хомейни.
26 апреля в порту произошел мощный взрыв, позднее зафиксированы повторные. Власти Ирана сообщили о 46 погибших. По предварительным данным, инцидент произошел на складе с химикатами, однако точные причины пока не установлены. В СМИ появилась версия о возгорании топливного резервуара. Ведется расследование.
*** 13:12
Число жертв взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана выросло до 46, сообщает агентство Mehr.
По его информации, 138 человек все еще находятся в больнице, где им оказывают помощь. Более 1 тыс. выписаны.
Согласно данным спасателей, в порту начались поисково-спасательные работы.
26 апреля на территории порта Шахид-Раджаи, расположенного в городе Бендер-Аббасе на берегу Персидского залива, произошел мощный взрыв. По последним данным, почти 1 400 человек пострадали. Причина взрыва официально не называлась.