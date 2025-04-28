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Порт в Иране восстанавливает работу после взрыва

обновлено 15:15
15:15 1235

Порт имени Шахида Раджаи в городе Бендер-Аббас (провинция Хормозган, Иран) продолжает работу в обычном режиме.

Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на официальные источники.

«На данный момент продолжается экспортная отправка товаров через таможню порта», — уточняет агентство.

По данным министерства экономики Ирана, на порт им. Шахида Раджаи приходится только 8% импорта товаров первой необходимости, тогда как основную нагрузку (около 58%) несет порт Имама Хомейни.

26 апреля в порту произошел мощный взрыв, позднее зафиксированы повторные. Власти Ирана сообщили о 46 погибших. По предварительным данным, инцидент произошел на складе с химикатами, однако точные причины пока не установлены. В СМИ появилась версия о возгорании топливного резервуара. Ведется расследование.

*** 13:12

Число жертв взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана выросло до 46, сообщает агентство Mehr.

По его информации, 138 человек все еще находятся в больнице, где им оказывают помощь. Более 1 тыс. выписаны.

Согласно данным спасателей, в порту начались поисково-спасательные работы.

26 апреля на территории порта Шахид-Раджаи, расположенного в городе Бендер-Аббасе на берегу Персидского залива, произошел мощный взрыв. По последним данным, почти 1 400 человек пострадали. Причина взрыва официально не называлась.

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