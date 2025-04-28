Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Газахе

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) заявили, что 28 апреля около 09:45 в отделение неотложной медицинской помощи Газахской центральной районной больницы был госпитализирован мужчина, получивший ранения в результате взрыва мины.

Пострадавший (1985 года рождения), у которого была диагностирована рваная рана в области лба, окологлазных тканей и носа, после оказания первой медицинской помощи был помещен в хирургическое отделение медицинского учреждения. Состояние его здоровья стабильное, заявили в TƏBİB.