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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Газахе

обновлено 14:45
14:45 1469

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) заявили, что 28 апреля около 09:45 в отделение неотложной медицинской помощи Газахской центральной районной больницы был госпитализирован мужчина, получивший ранения в результате взрыва мины.

Пострадавший (1985 года рождения), у которого была диагностирована рваная рана в области лба, окологлазных тканей и носа, после оказания первой медицинской помощи был помещен в хирургическое отделение медицинского учреждения. Состояние его здоровья стабильное, заявили в TƏBİB.

* * * 13:13

Сотрудник ANAMA Эльнур Пашаев подорвался на мине в селе Гызылгаджилы Газахского района.

Пашаев госпитализирован. Сообщается, что состояние пострадавшего удовлетворительное, его жизни ничего не угрожает.

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