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Банк ABB привлек синдицированный кредит на 200 000 000 долларов

11:27 1643

Банк ABB заключил успешную сделку, расширив свое присутствие на международных финансовых рынках. 21 апреля 2025 года банк подписал соглашение о синдицированном кредите на сумму 200 000 000 долларов США в офисе Mashreqbank в городе Дубае (Объединенные Арабские Эмираты).

Синдицированный кредит был организован Mashreqbank, в роли банка-агента выступил Abu Dhabi Commercial Bank. Средства были привлечены от 12 финансовых учреждений из ОАЭ, Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. Срок соглашения составляет 12 месяцев с возможностью продления. Это — возвращение Банка ABB на международные финансовые рынки после многолетнего перерыва.

На церемонии подписания присутствовали председатель правления банка ABB Аббас Ибрагимов, главный исполнительный директор (CEO) Mashreqbank Ахмед Абделаал, другие руководящие лица обоих банков, а также представители финансовых институтов, присоединившихся к синдикату.

Председатель правления банка ABB Аббас Ибрагимов отметил: «Это соглашение является свидетельством доверия к нашей стране, банковскому сектору Азербайджана, а также к Банку ABB. Синдицированный кредит, соответствующий стратегическому плану развития Банка ABB, будет способствовать финансированию реального сектора, особенно — крупных экспортноориентированных проектов. Привлечение столь значительной суммы на выгодных финансовых условиях расширит возможности Банка и сделает финансовые ресурсы еще более доступными для бизнеса».

Возвращение Банка ABB на международные финансовые рынки после многолетнего перерыва укрепляет его потенциал в сфере финансирования бизнеса, оказывает положительное влияние на ликвидность и рентабельность. Высокий уровень доверия к Банку ABB на внешних рынках открывает возможности для привлечения долгосрочных ресурсов, способствует росту числа инвесторов и расширению географического присутствия Банка.

Актуальная информация о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB доступна в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, в Информационном центре по номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.

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