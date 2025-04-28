Израиль ответил ООН

Израиль не намерен отвечать перед Международным судом ООН и считает, что ответственность перед ним должна нести сама ООН и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Такое мнение выразил глава израильского МИД Гидеон Саар, назвав при этом суд в Гааге «политическим цирком», а саму ООН - «прогнившей и антисемитской организацией».

Его заявление, распространенное пресс-службой МИД еврейского государства, приурочено к начавшимся 28 апреля утром слушаниям в Международном суде ООН по вопросу обязательств Израиля в отношении присутствия ООН на оккупированных палестинских территориях. Саар назвал их «очередным скандальным делом против Израиля». «На этот раз запрашивается «консультативное заключение» по вопросу БАПОР - пораженного язвой террора, неисправимого агентства ООН. Израиль решил не принимать участия в этом цирке. Это очередная попытка политического злоупотребления судебным процессом с целью преследования Государства Израиль», - полагает министр.

«Не Израиль должен нести ответственность перед судом. Ответственность должны нести ООН и БАПОР. ООН превратилась в прогнившую, антиизраильскую и антисемитскую организацию», - утверждал Саар.

Он при этом привел версию, согласно которой палестинские радикалы, работавшие под прикрытием БАПОР «при попустительстве ООН и ее генерального секретаря» Антониу Гутерриша, приняли активное участие в атаке на Израиль 7 октября 2023 года, а затем, по словам Саара, «агентство пыталось их покрыть». Министр заверил, что этим утверждениям «имеются неопровержимые доказательства».

По версии израильского министра, его страна подвергается «систематическому преследованию и делегитимации» со стороны суда ООН в Гааге. Он отметил, что это уже четвертое разбирательство против Израиля в этой судебной инстанции с начала обострения палестино-израильского конфликта после 7 октября 2023 года. «Что общего у всех этих процедур? Попытка лишить Израиль его основных прав, прав, предоставленных каждому суверенному государству, и прежде всего - права на самооборону», - уверен Саар.

Он подчеркнул, что отказ Израиля от сотрудничества с БАПОР закреплен в законе, принятом в 2024 году в Кнессете (парламент), его страна не намерена пересматривать это решение и не желает участвовать в судебных разбирательствах по этому вопросу. «Израиль отказывается сидеть на скамье подсудимых в политическом цирке ООН. Ни одна страна не согласилась бы на такое. Не Израиль должен сегодня предстать перед судом, а ООН и БАПОР. Я обвиняю. Я обвиняю БАПОР. Я обвиняю ООН. Я обвиняю генерального секретаря ООН. Я обвиняю всех, кто злоупотребляет международным правом и его институтами, чтобы лишить Израиль - наиболее угрожаемую страну в мире - ее базисного права на самооборону», - заключил глава израильского МИД.