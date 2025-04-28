USD 1.7000
EUR 1.9335
RUB 2.0591
Подписаться на уведомления
Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили
Новость дня
Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили

Израиль ответил ООН

обновлено 18:10
18:10 1417

Израиль не намерен отвечать перед Международным судом ООН и считает, что ответственность перед ним должна нести сама ООН и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Такое мнение выразил глава израильского МИД Гидеон Саар, назвав при этом суд в Гааге «политическим цирком», а саму ООН - «прогнившей и антисемитской организацией».

Его заявление, распространенное пресс-службой МИД еврейского государства, приурочено к начавшимся 28 апреля утром слушаниям в Международном суде ООН по вопросу обязательств Израиля в отношении присутствия ООН на оккупированных палестинских территориях. Саар назвал их «очередным скандальным делом против Израиля». «На этот раз запрашивается «консультативное заключение» по вопросу БАПОР - пораженного язвой террора, неисправимого агентства ООН. Израиль решил не принимать участия в этом цирке. Это очередная попытка политического злоупотребления судебным процессом с целью преследования Государства Израиль», - полагает министр.

«Не Израиль должен нести ответственность перед судом. Ответственность должны нести ООН и БАПОР. ООН превратилась в прогнившую, антиизраильскую и антисемитскую организацию», - утверждал Саар.

Он при этом привел версию, согласно которой палестинские радикалы, работавшие под прикрытием БАПОР «при попустительстве ООН и ее генерального секретаря» Антониу Гутерриша, приняли активное участие в атаке на Израиль 7 октября 2023 года, а затем, по словам Саара, «агентство пыталось их покрыть». Министр заверил, что этим утверждениям «имеются неопровержимые доказательства».

По версии израильского министра, его страна подвергается «систематическому преследованию и делегитимации» со стороны суда ООН в Гааге. Он отметил, что это уже четвертое разбирательство против Израиля в этой судебной инстанции с начала обострения палестино-израильского конфликта после 7 октября 2023 года. «Что общего у всех этих процедур? Попытка лишить Израиль его основных прав, прав, предоставленных каждому суверенному государству, и прежде всего - права на самооборону», - уверен Саар.

Он подчеркнул, что отказ Израиля от сотрудничества с БАПОР закреплен в законе, принятом в 2024 году в Кнессете (парламент), его страна не намерена пересматривать это решение и не желает участвовать в судебных разбирательствах по этому вопросу. «Израиль отказывается сидеть на скамье подсудимых в политическом цирке ООН. Ни одна страна не согласилась бы на такое. Не Израиль должен сегодня предстать перед судом, а ООН и БАПОР. Я обвиняю. Я обвиняю БАПОР. Я обвиняю ООН. Я обвиняю генерального секретаря ООН. Я обвиняю всех, кто злоупотребляет международным правом и его институтами, чтобы лишить Израиль - наиболее угрожаемую страну в мире - ее базисного права на самооборону», - заключил глава израильского МИД.

*** 13:31

Заместитель генерального секретаря ООН и руководитель юридического управления организации Элинор Хаммаршёльд обвинила Израиль в создании препятствий для работы ООН на палестинских территориях. По ее словам, Израиль ограничивает выдачу виз сотрудникам ООН и работникам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР).

«Израиль ужесточает ограничения на выдачу виз персоналу ООН, а сотрудники БАПОР сталкиваются с мерами, связанными с выполнением их обязанностей», — заявила Хаммаршёльд на слушаниях в Международном суде ООН, посвященных обязательствам Израиля на оккупированных палестинских территориях. Она также сообщила о попытках «несанкционированного проникновения» в школы БАПОР для палестинских детей и решениях об их закрытии.

Слушания в Международном суде ООН, начавшиеся по этому вопросу, продлятся до 2 мая.

19 декабря 2024 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, запрашивающую консультативное заключение суда относительно обязательств Израиля на палестинских территориях. Резолюция касается, в частности, поставок жизненно важных товаров, оказания гуманитарной помощи, предоставления базовых услуг и поддержки права палестинского народа на самоопределение. Документ поддержали 137 стран, включая Китай, Францию и Великобританию. Против выступили 12 государств, среди которых Израиль, США и Канада, а 22 страны воздержались.

Пакистан предупредил: война неизбежна
Пакистан предупредил: война неизбежна обновлено 17:55
17:55 2946
Европа погрузилась во тьму
Европа погрузилась во тьму видео; обновлено 18:32
18:32 3303
Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили
Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили фото; обновлено 17:39
17:39 10336
Фуад Нагиев с миссией в Эрзуруме
Фуад Нагиев с миссией в Эрзуруме официоз
16:57 1586
Армения стреляет на границе. Азербайджан принял ответные меры
Армения стреляет на границе. Азербайджан принял ответные меры все еще актуально
11:06 3983
Азербайджан и Иран обменялись документами
Азербайджан и Иран обменялись документами добавлено фото
15:30 1615
В Румынии и Молдове фашизм поднимает голову
В Румынии и Молдове фашизм поднимает голову наша корреспонденция
02:53 7522
Стала известна дата визита Нетаньяху в Баку. Вслед за ним приедет Эрдоган
Стала известна дата визита Нетаньяху в Баку. Вслед за ним приедет Эрдоган обновлено 16:57
16:57 5792
ТуранБанк принял участие в акции по посадке деревьев
ТуранБанк принял участие в акции по посадке деревьев ФОТО
16:27 539
Россия перебрасывает войска к границе с Финляндией
Россия перебрасывает войска к границе с Финляндией
15:58 2506
Бывший вице-премьер РФ: Москва завязла в Украине, никакого прорыва не будет
Бывший вице-премьер РФ: Москва завязла в Украине, никакого прорыва не будет
14:04 4806

ЭТО ВАЖНО

Пакистан предупредил: война неизбежна
Пакистан предупредил: война неизбежна обновлено 17:55
17:55 2946
Европа погрузилась во тьму
Европа погрузилась во тьму видео; обновлено 18:32
18:32 3303
Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили
Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили фото; обновлено 17:39
17:39 10336
Фуад Нагиев с миссией в Эрзуруме
Фуад Нагиев с миссией в Эрзуруме официоз
16:57 1586
Армения стреляет на границе. Азербайджан принял ответные меры
Армения стреляет на границе. Азербайджан принял ответные меры все еще актуально
11:06 3983
Азербайджан и Иран обменялись документами
Азербайджан и Иран обменялись документами добавлено фото
15:30 1615
В Румынии и Молдове фашизм поднимает голову
В Румынии и Молдове фашизм поднимает голову наша корреспонденция
02:53 7522
Стала известна дата визита Нетаньяху в Баку. Вслед за ним приедет Эрдоган
Стала известна дата визита Нетаньяху в Баку. Вслед за ним приедет Эрдоган обновлено 16:57
16:57 5792
ТуранБанк принял участие в акции по посадке деревьев
ТуранБанк принял участие в акции по посадке деревьев ФОТО
16:27 539
Россия перебрасывает войска к границе с Финляндией
Россия перебрасывает войска к границе с Финляндией
15:58 2506
Бывший вице-премьер РФ: Москва завязла в Украине, никакого прорыва не будет
Бывший вице-премьер РФ: Москва завязла в Украине, никакого прорыва не будет
14:04 4806
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться