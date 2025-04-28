Стала известна дата визита Нетаньяху в Баку. Вслед за ним приедет Эрдоган

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который совершит государственный визит в Азербайджан 8 мая, пробудет там до 11-го числа. Во время поездки Нетаньяху будет сопровождать его супруга Сара, передают израильские СМИ.

По данным «Кан», в ходе визита Нетаньяху обсудит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы укрепления связей между двумя странами.

Предыдущий визит премьер-министра Израиля в Азербайджан состоялся в 2016 году.