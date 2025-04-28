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Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили
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Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили

Стала известна дата визита Нетаньяху в Баку. Вслед за ним приедет Эрдоган

обновлено 16:57
Отдел информации
16:57 5793

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, который совершит государственный визит в Азербайджан 8 мая, пробудет там до 11-го числа. Во время поездки Нетаньяху будет сопровождать его супруга Сара, передают израильские СМИ.

По данным «Кан», в ходе визита Нетаньяху обсудит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы укрепления связей между двумя странами.

Предыдущий визит премьер-министра Израиля в Азербайджан состоялся в 2016 году.

* * * 13:59

Стала известна дата визита Биньямина Нетаньяху в Азербайджан. Как сообщает The Times of Israel, премьер-министр Израиля посетит Баку 8 мая. В этот день он проведет переговоры с президентом Ильхамом Алиевым и встретится с представителями еврейской общины. Визит завершится в тот же день.

Ожидается, что вслед за визитом премьер-министра Израиля в течение мая в Баку приедет и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Однако формально между двумя визитами нет никакой связи. Турецкие источники сообщают, что Эрдоган намерен посетить азербайджанскую столицу для участия в четвертом совместном заседании двусторонней межправкомиссии.

Тем не менее известно, что Азербайджан предложил свою помощь в смягчении существующей напряженности между союзной Турцией и близким партнером Израилем. Несколько дней назад в Баку состоялась встреча представителей Израиля и Турции, посвященная созданию механизма предотвращения столкновений между сторонами в Сирии.

При этом отмечается, что переговоры о смягчении политической напряженности между Анкарой и Тель-Авивом пока не проводились. Турция выдвигает условие начала таких переговоров: Израиль должен прекратить операции в Газе.

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