Россия в начале вторжения в Украину за пару дней преодолела 100 километров от Беларуси до Ирпеня, а сейчас пятнадцатый месяц не может пройти расстояние в 50 километров от Авдеевки до Покровска, написал в своем телеграм-канале бывший заместитель председателя правительства России Альфред Кох.

«Из того, что рассказал (бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий) Залужный, сам собой напрашивается вывод, что тупик в этой войне (а Залужный в своем выступлении много раз так и говорит: тупик) не носит ресурсного характера. То есть проблема не в том, что у какой-то из сторон кончаются ресурсы и поэтому она утратила способность наступать.

Проблема в том, что война оказалась в технологическом тупике. Сильно упрощая (но без потери смысла), можно сказать, что современные оборонные технологии превзошли по эффективности технологии наступления. Танки оказались беззащитны перед дронами, ПВО оказалась эффективнее самолетов, противокорабельные ракеты и дроны оказались сильнее кораблей. И вот уже почти два года эта тенденция только усугубляется. Я бы назвал эту проблему «кризисом агрессора».

На наших глазах в течение этих трех лет произошел качественный скачок, и война изменилась совершенно. Если она начиналась как классическая война а-ля «Третий рейх против СССР», то теперь это война, в которой нет эффективных технологий наступления, но есть эффективные технологии обороны. Эту войну можно разделить на два этапа: до лета 2023 года и после злосчастного «контрнаступа». Именно его Залужный считает поворотным моментом в изменении всей технологии, стратегии и тактики войны. До этого сколько-нибудь эффективное наступление было возможно, а после оно стало бессмысленной тратой ресурсов.

В самом деле, нельзя же назвать продвижение от Авдеевки до Покровска (меньше 50 км) имеющим смысл, если учесть, что оно длится уже пятнадцатый месяц (и конца ему пока не видно). Напомню вам, что на первом этапе войны россияне за пару дней доехали от границы с Белоруссией до Ирпеня, то есть проскочили 100 км, а ВСУ во время Харьковского наступления за пару недель прошли от Балаклеи до предместий Кременной (то есть 130 км). Сейчас о таких темпах можно только мечтать. Теперь это все из области фантастики.

В связи с этим есть (как обычно) хорошая и плохая новости. Хорошая новость состоит в том, что никуда россияне уже по-серьезному не продвинутся, если, конечно, они не собираются положить в украинских полях пару миллионов своих солдатиков. Да и то это продвижение будет длиться несколько лет и будет им стоить не только горы трупов, но и сотни миллиардов долларов, потраченных на войну денег. В общем, овчинка выделки не стоит. Таким образом, что бы ни рассказывал Герасимов Путину, никакого «прорыва» уже не случится, даже если Украина полностью провалит план мобилизации (а она его провалит).

Плохая же новость состоит в том, что все, что успела захватить Россия на первом этапе войны, отвоевать у нее уже тоже не получится. Или получится, но с такими же потерями людей и денег и в такие же сроки, что и у россиян по-настоящему (а не в докладах Герасимова) наступать. К тому же для такого наступления Украина пока не нашла спонсоров, готовых его профинансировать (надеюсь, никто не воспринимает всерьез «мужественную» риторику Макрона и Стармера.)

Следовательно, возврат утерянных территорий (исходя из выводов Залужного) в обозримом будущем — безответственная утопия, что бы ни рассказывали друг другу украинские пропагандисты про конституцию и священность украинской земли. Таким образом, мирный план Трампа — это не плод гнилого компромисса с Кремлем (как пытаются это представить в Киеве и в некоторых европейских столицах), а прагматичный вывод из самой логики этого этапа войны.

Характерна в этой связи несколько радикальная, но от этого более четкая и предельно ясная позиция спецпредставителя Трампа по искусственному интеллекту и криптовалютам (есть и такой), известного венчурного инвестора и бизнесмена Дэвида Сакса. В одном из своих последних интервью он заявил: «Основная проблема в том, что Зеленский не хочет заключать сделку». Я имею в виду, что он отверг предложение американцев по Крыму, которое должно было стать самым легким пунктом для уступки… И, кроме того, я думаю, он продемонстрировал, что он нереалистичен во всех возможных отношениях. Он нереалистичен в отношении украинских перспектив на поле боя, в отношении возвращения Крыма и в отношении того, кто его кормит», - отмечает Кох.