AZCON сыграет стратегическую роль в будущем развитии Азербайджана. Об этом в интервью средствам массовой информации заявил исполнительный директор Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Шахин Бабаев. В беседе с журналистами он коснулся предпосылок создания холдинга, ключевых направлений его деятельности, планов по усовершенствованию работы входящих в новую структуру учреждений в соответствии с современными требованиями и международными стандартами.

Отвечая на вопрос о ключевых целях AZCON, Шахин Бабаев сказал, что холдинг нацелен на содействие укреплению общей финансовой стабильности страны за счет повышения операционной эффективности и конкурентоспособности подведомственных предприятий посредством единого управления, создание прозрачной и привлекательной среды для потенциальных акционеров, реализацию скоординированной стратегии в соответствии с национальными приоритетами в транспортно-коммуникационном секторе, более эффективное направление государственных инвестиций, оптимизацию расходов, обеспечение единого подхода и оперативного принятия решений.

По словам Шахина Бабаева, холдинг будет стремиться к улучшению повседневной операционной деятельности предприятий и поддержке их стратегических планов развития, включая инициативы по институциональному развитию и проекты по созданию устойчивой стоимости. На первом этапе планируется формирование структуры и основных корпоративных функций, создание механизмов контроля в соответствии с международными стандартами и обеспечение централизованного управления портфельными компаниями. В этом контексте впервые планируется привлечь независимых членов в наблюдательные советы ряда ключевых предприятий, что направлено на повышение прозрачности и независимости управления. Важным направлением является внедрение цифровой трансформации, систем планирования ресурсов предприятия (ERP) и современных инструментов ИТ-контроля.

Касаясь одного из ключевых векторов деятельности AZCON, а именно поддержки интеграции Азербайджана в зарубежные транспортные и коммуникационные сети, Шахин Бабаев подчеркнул, что особое значение придается увеличению транзитных перевозок по проходящим через территорию нашей страны международным транспортным коридорам «Север-Юг» и «Восток-Запад». В этом контексте одно из приоритетных направлений - укрепление сотрудничества со странами-участницами Срединного коридора.

Азербайджан активно развивает сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Один пояс, один путь», привлекая инвестиции в транспортно-логистический сектор. Важную роль в расширении транзитных возможностей этого коридора играют такие инфраструктурные проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс и Бакинский международный морской торговый порт. Подписанные в ходе государственного визита президента Ильхама Алиева в Китай документы, включая Совместное заявление об установлении всестороннего стратегического партнерства, Соглашение о международных мультимодальных перевозках и План сотрудничества по совместному продвижению инициативы «Один пояс, один путь», свидетельствуют о переходе сотрудничества в транспортно-логистической сфере на новый этап.

Азербайджан заинтересован в формировании безопасного, стабильного и эффективного Транскаспийского маршрута Китай-Европа-Китай, упрощении таможенных процедур и повышении эффективности грузоперевозок, а также в скорейшем заключении межправительственного соглашения о международных автомобильных перевозках и углублении торгово-экономических связей.

Исполнительный директор AZCON выразил уверенность, что холдинг сыграет стратегически важную роль в будущем развитии Азербайджана, став ведущей структурой, осуществляющей эффективную деятельность.