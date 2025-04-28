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Кеннеди: «Россию нужно поставить на колени»

14:40 1863

Cенатор-республиканец Джон Кеннеди призвал президента США Дональда Трампа поставить на место российского лидера Владимира Путина. 

«Путин отказался от каждого обещания, которое он дал Трампу. Его последнее предложение — это, ну, ничто. Он хочет сохранить все территории, которые он захватил. Он хочет запретить Украине вступать в НАТО, и он хочет, чтобы Америка и Европа перестали помогать Украине», — заявил сенатор Джон Кеннеди в последнем выпуске программы Fox News Sunday.

Он добавил, что Путин «думает, что мы его боимся».

«Он на каждом шагу высмеивает президента Трампа. Он проявил неуважение к нашему президенту. Я не думаю, что ситуация улучшится, пока мы не дадим понять Путину, что мы готовы превратить его и его страну в корм для рыб», — отметил Кеннеди.

Он также считает, что «нужно поставить Россию на колени, в противном случае она не сядет за стол переговоров».

Напомним, что президент США Дональд Трамп выразил разочарование главой Кремля Владимиром Путиным из-за ракетного удара по Киеву и заявил, что не уверен в серьезности намерений российского лидера по прекращению войны. Он подчеркнул, что Путин должен продемонстрировать готовность завершить войну.

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