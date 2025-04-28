Доступные услуги Nar теперь и в Бакинском аэропорту

Мобильный оператор Nar, известный своими доступными предложениями, теперь обслуживает клиентов и в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Новый центр продаж Nar предоставляет как местным жителям, так и иностранным гостям удобный доступ к мобильным услугам прямо в аэропорту.

Центр работает круглосуточно и является частью современной розничной сети Nar по всей стране. Это решение значительно упрощает процесс получения мобильного номера как для приезжих, так и для местных абонентов. Размещение такого центра в стратегически важной локации, как аэропорт, обеспечивает высокую оперативность и доступность услуг.

Подробнее с другими центрами продаж и обслуживания Nar можно ознакомиться по следующей ссылке: https://www.nar.az/senin-ucun/xerite/

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние шесть лет Nar лидирует в Азербайджане среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.