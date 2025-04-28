Мир по-русски: Лавров озвучил требования России

По словам Лаврова, обязательства Киева должны быть юридически закреплены, с механизмами контроля и бессрочным действием.

Среди других требований России:

отказ Украины от вступления в НАТО, внеблоковый статус;

демилитаризация и денацификация Украины;

отмена запрета на переговоры с РФ;

снятие санкций с России, отмена арестов активов и судебных исков;

сохранение контроля РФ над Запорожской АЭС;

отмена украинских законов, ограничивающих использование русского языка, культуры и СМИ.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин готов к переговорам без предварительных условий, и Москва ждет «сигнала» от Киева. При этом Дональд Трамп продвигает план, предусматривающий признание Крыма и других оккупированных территорий за Россией, а также отказ Украины от НАТО.