Мир по-русски: Лавров озвучил требования России

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью бразильскому изданию O Globo озвучил ключевые требования Москвы для мирного урегулирования.
Главное условие — международное признание российской принадлежности Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
По словам Лаврова, обязательства Киева должны быть юридически закреплены, с механизмами контроля и бессрочным действием.
Среди других требований России:
- отказ Украины от вступления в НАТО, внеблоковый статус;
- демилитаризация и денацификация Украины;
- отмена запрета на переговоры с РФ;
- снятие санкций с России, отмена арестов активов и судебных исков;
- сохранение контроля РФ над Запорожской АЭС;
- отмена украинских законов, ограничивающих использование русского языка, культуры и СМИ.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин готов к переговорам без предварительных условий, и Москва ждет «сигнала» от Киева. При этом Дональд Трамп продвигает план, предусматривающий признание Крыма и других оккупированных территорий за Россией, а также отказ Украины от НАТО.