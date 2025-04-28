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Мир по-русски: Лавров озвучил требования России

14:57 1654

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью бразильскому изданию O Globo озвучил ключевые требования Москвы для мирного урегулирования.

Главное условие — международное признание российской принадлежности Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

По словам Лаврова, обязательства Киева должны быть юридически закреплены, с механизмами контроля и бессрочным действием.

Среди других требований России:

  • отказ Украины от вступления в НАТО, внеблоковый статус;
  • демилитаризация и денацификация Украины;
  • отмена запрета на переговоры с РФ;
  • снятие санкций с России, отмена арестов активов и судебных исков;
  • сохранение контроля РФ над Запорожской АЭС;
  • отмена украинских законов, ограничивающих использование русского языка, культуры и СМИ.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин готов к переговорам без предварительных условий, и Москва ждет «сигнала» от Киева. При этом Дональд Трамп продвигает план, предусматривающий признание Крыма и других оккупированных территорий за Россией, а также отказ Украины от НАТО.

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