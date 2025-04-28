Пилоты в Азербайджане тренируются управлять Super Mushshak

Авиационные подразделения Военно-воздушных сил Азербайджана провели учебно-тренировочные полеты на учебных самолетах Super Mushshak. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации ведомства, после проверки состояния здоровья летных экипажей и оглашения правил безопасности военные пилоты выполнили контрольный осмотр учебных самолетов Super Mushshak.

Молодые пилоты успешно выполнили задачи по взлету и посадке, полету в составе авиационных групп по заданным маршрутам, пилотажные маневры на различных высотах и другие учебные задачи.

Отмечается, что в ходе полетов, проводимых в целях повышения боевой подготовки и практических навыков военных пилотов, были достигнуты все поставленные цели.

Super Mushshak легкий учебно-тренировочный самолет производства компании Pakistan Aeronautical Complex (PAC). Самолет является улучшенной модификацией шведского учебного самолета Saab MFI-17 Supporter. Выпуск усовершенствованного варианта Super Mushshak осуществляется с 1995 года.

Самолет способен находиться в воздухе в общей сложности более 5 часов, имеет диапазон сети от +6G до -2G.