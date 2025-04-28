Голос Саргсяна прозвучал в Бакинском суде

На сегодняшнем заседании суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима в Карабах е были представлены видеоматериалы с признаниями экс-президента Армении Сержа Саргсяна.

Саргсян, в частности, заявил на видео, что его предшественник на посту президента Армении Роберт Кочарян лично участвовал в операции по оккупации Шушинского района в Первой Карабахской войне.

По его словам, операция по захвату Шушинского района имела огромное значение. «Она была настолько значимой, что Роберт Кочарян принимал участие лично», - сказал Саргсян.

Одним из представленных доказательств были фрагменты видеоматериалов, отражающих записи генерал-майора Аркадия Тер-Тадевосяна по прозвищу «Командос», руководившего операцией по оккупации города Шуша, о процессе оккупации и лицах, участвовавших в ней. В видеоматериале также рассказывается о тщательной подготовке к оккупации города.

Было отмечено, что план по оккупации города был одобрен Вазгеном Саркисяном (первый министр обороны Армении).

Также на сегодняшнем заседании суда были продемонстрированы видеоматериалы с заявлениями генерал-полковника ВС Армении Гургена Далибалтаяна, из слов которого следует, что Кочарян и Саргсян непосредственно участвовали в разработке плана и самой операции по оккупации Шушинского района в Первой Карабахской войне.

В своих заявлениях Далибалтаян также называет операцию по оккупации города Шуша значимым событием.