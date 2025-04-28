Названа дата конклава по выбору нового Папы Римского

Дата конклава была определена на закрытом собрании кардиналов — первом после похорон Папы Франциска, прошедших 26 апреля. Официальное объявление должно последовать в ближайшее время, отмечает собеседник агентства.

Reuters отмечает, что последние два конклава, в 2005 и 2013 годах, проходили в течение двух дней. Шведский кардинал Андерс Арборелиус сказал, что согласно его ожиданиям, этот конклав может продлится дольше, поскольку многие кардиналы, назначенные Папой Римским, никогда раньше не встречались друг с другом.

88-летний Папа Римский Франциск скончался 21 апреля. Прощание с ним проходило три дня, с 23 апреля, в соборе Святого Петра. Похороны Папы состоялись в субботу, 26 апреля. На церемонии присутствовали около 250 тыс. человек, а в шествии от собора Святого Петра до базилики Санта-Мария Маджоре — около 400 тыс. человек.