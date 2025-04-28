Аракчи обвинил Нетаньяху в давлении на Трампа

В своем посте в X Аракчи подчеркнул: «Фантазии Израиля о том, что он может диктовать Ирану что делать, не имеют ничего общего с реальностью».

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху диктует президенту США Дональду Трампу, как вести переговоры с Тегераном.

Он добавил, что Иран достаточно силен, чтобы противостоять внешнему давлению и не позволит никому влиять на свою внешнюю политику.

МИД Ирана также предупредил, что любая авантюра со стороны Израиля встретит «сокрушительный ответ».