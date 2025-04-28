USD 1.7000
EUR 1.9335
RUB 2.0591
Подписаться на уведомления
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Новость дня
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Аракчи обвинил Нетаньяху в давлении на Трампа

15:21 349

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху диктует президенту США Дональду Трампу, как вести переговоры с Тегераном.

В своем посте в X Аракчи подчеркнул: «Фантазии Израиля о том, что он может диктовать Ирану что делать, не имеют ничего общего с реальностью».

Он добавил, что Иран достаточно силен, чтобы противостоять внешнему давлению и не позволит никому влиять на свою внешнюю политику.

МИД Ирана также предупредил, что любая авантюра со стороны Израиля встретит «сокрушительный ответ».

Россия перебрасывает войска к границе с Финляндией
Россия перебрасывает войска к границе с Финляндией
15:58 230
Бывший вице-премьер РФ: Москва завязла в Украине, никакого прорыва не будет
Бывший вице-премьер РФ: Москва завязла в Украине, никакого прорыва не будет
14:04 2941
Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан выступили с заявлениями
Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан выступили с заявлениями фото; обновлено 15:55
15:55 7355
Азербайджан и Иран обменялись документами
Азербайджан и Иран обменялись документами
15:30 537
Путин объявил новое «перемирие»
Путин объявил новое «перемирие»
15:24 1198
Голос Саргсяна прозвучал в Бакинском суде
Голос Саргсяна прозвучал в Бакинском суде
15:03 1410
Мир по-русски: Лавров озвучил требования России
Мир по-русски: Лавров озвучил требования России
14:57 1665
Кеннеди: «Россию нужно поставить на колени»
Кеннеди: «Россию нужно поставить на колени»
14:40 1876
Стала известна дата визита Нетаньяху в Баку. Вслед за ним приедет Эрдоган
Стала известна дата визита Нетаньяху в Баку. Вслед за ним приедет Эрдоган
13:59 3473
Без единого выстрела исчезла армия, а вместе с ней и Азербайджан
Без единого выстрела исчезла армия, а вместе с ней и Азербайджан былое и думы; все еще актуально
02:18 13786
Нащупали что-то общее, но на публику не показывают
Нащупали что-то общее, но на публику не показывают наша аналитика; все еще актуально
02:03 5462

ЭТО ВАЖНО

Россия перебрасывает войска к границе с Финляндией
Россия перебрасывает войска к границе с Финляндией
15:58 230
Бывший вице-премьер РФ: Москва завязла в Украине, никакого прорыва не будет
Бывший вице-премьер РФ: Москва завязла в Украине, никакого прорыва не будет
14:04 2941
Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан выступили с заявлениями
Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан выступили с заявлениями фото; обновлено 15:55
15:55 7355
Азербайджан и Иран обменялись документами
Азербайджан и Иран обменялись документами
15:30 537
Путин объявил новое «перемирие»
Путин объявил новое «перемирие»
15:24 1198
Голос Саргсяна прозвучал в Бакинском суде
Голос Саргсяна прозвучал в Бакинском суде
15:03 1410
Мир по-русски: Лавров озвучил требования России
Мир по-русски: Лавров озвучил требования России
14:57 1665
Кеннеди: «Россию нужно поставить на колени»
Кеннеди: «Россию нужно поставить на колени»
14:40 1876
Стала известна дата визита Нетаньяху в Баку. Вслед за ним приедет Эрдоган
Стала известна дата визита Нетаньяху в Баку. Вслед за ним приедет Эрдоган
13:59 3473
Без единого выстрела исчезла армия, а вместе с ней и Азербайджан
Без единого выстрела исчезла армия, а вместе с ней и Азербайджан былое и думы; все еще актуально
02:18 13786
Нащупали что-то общее, но на публику не показывают
Нащупали что-то общее, но на публику не показывают наша аналитика; все еще актуально
02:03 5462
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться