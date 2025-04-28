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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Пекин опровергает Трампа: Переговоров с Си не было

15:20 356

В последнее время председатель КНР Си Цзиньпин не созванивался с президентом США Дональдом Трампом, заявили в МИД Китая.

«Насколько я знаю, лидеры обоих государств в последнее время не проводили телефонного разговора», - заявил представитель МИД КНР Го Цзякуня на брифинге в Пекине.

На прошлой неделе Трамп заявлял, что неоднократно контактировал с председателем КНР Си Цзиньпином. «Я разговаривал с ним много раз», - сказал Трамп журналистам.

На уточняющий вопрос, проводил ли Трамп разговор с Си Цзиньпином уже после введения дополнительных пошлин на китайские товары, американский лидер сказал, что не намерен комментировать эту информацию.

Ранее президент США признал, что введенные им пошлины на китайские товары в 145% являются слишком высокими, и пообещал снизить их после заключения торгового соглашения с Пекином. Также Трамп заявлял, что представители его администрации ведут переговоры с Китаем. Но в МИД Китая назвали ложными утверждения властей США о начале переговоров с Пекином по теме пошлин.

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