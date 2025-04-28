Путин объявил новое «перемирие»

Президент России Владимир Путин объявил «перемирие» в войне против Украины «в дни 80-летия Победы». Об этом заявили в российском Минобороны.

19 апреля Путин объявил одностороннее «Пасхальное перемирие» в войне против Украины, которое должно было действовать с 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля по московскому времени.

Однако, по данным украинских источников и международных наблюдателей, Россия не соблюдала объявленное перемирие. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в период с 18:00 19 апреля до полуночи 20 апреля российские силы провели 387 обстрелов, 19 штурмов и применили 290 беспилотников. Он назвал инициативу Путина «очередной попыткой поиграть с человеческими жизнями», отметив, что российские войска продолжали атаки, включая удары по жилым объектам. Например, уже в 19:00 19 апреля, через час после начала перемирия, в Херсоне был нанесен удар по жилой многоэтажке, что вызвало пожар. Также в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога из-за атак российских БПЛА менее чем за час до начала перемирия.

Украина, в свою очередь, заявила о готовности соблюдать перемирие «зеркально» и даже предложила продлить его на 30 дней, но подчеркнула, что Россия не прекращает боевые действия. Зеленский сообщил о 2935 нарушениях перемирия со стороны России за время его действия, ссылаясь на данные главкома ВСУ Александра Сырского.

Кремль отказался продлевать перемирие после 21 апреля, и боевые действия возобновились в полном объеме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «команд на возобновление паузы не поступало».