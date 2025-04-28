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Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Азербайджан и Иран обменялись документами

15:30 537

С участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Масуда Пезешкиана состоялась церемония обмена документами, подписанными между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран.

Сначала Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан подписали Совместное заявление президентов.

«Программой политических консультаций между Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики и Министерством иностранных дел Исламской Республики Иран на 2025-2027 годы» обменялись министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

«Меморандумом о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством дорог и городского развития Исламской Республики Иран по всеобъемлющему сотрудничеству в транспортной сфере на 2025-2026 годы» обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр дорог и городского развития Ирана (сопредседатель межправительственной комиссии) Фарзане Садег.

«Меморандумом о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Министерством дорог и городского развития Исламской Республики Иран по взаимному признанию сертификатов в соответствии с правилом I/10 «Международной конвенции о подготовке, дипломировании моряков и несении вахты 1978 года» (с приложениями)» обменялись министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и министр дорог и городского развития Ирана (сопредседатель межправительственной комиссии) Фарзане Садег.

«Программой культурного обмена между Министерством культуры Азербайджанской Республики и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран на 2025-2028 годы» обменялись министр культуры Азербайджана Адиль Керимли и министр культурного наследия, туризма и ремесел Ирана Реза Салехи Амири.

«Меморандумом о взаимопонимании между Агентством развития медиа Азербайджанской Республики и Министерством культуры и исламской ориентации Исламской Республики Иран по сотрудничеству в сфере медиа» обменялись заместитель премьер-министра Азербайджана (сопредседатель межправительственной комиссии) Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана (сопредседатель межправительственной комиссии) Фарзане Садег.

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