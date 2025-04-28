USD 1.7000
EUR 1.9335
RUB 2.0591
Подписаться на уведомления
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину
Новость дня
Алиев снова полетит к Си Цзиньпину

Киев и Вашингтон завершают переговоры о ресурсах

15:42 272

США и Украина могут подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых уже на этой неделе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

Соглашение охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть, газ и крупные энергетические объекты на территории Украины. Документ находится на финальной стадии подготовки.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США не будут засчитывать ранее оказанную помощь как долг в рамках этого соглашения. Однако точные механизмы компенсации остаются неясными.

Некоторые украинские депутаты, включая представителей партии Владимира Зеленского, выразили обеспокоенность содержанием сделки и пригрозили не поддерживать ее, если условия покажутся невыгодными.

Напомним, 17 апреля был подписан меморандум о намерениях, но заключение самого соглашения сорвалось в феврале из-за конфликта Зеленского с Дональдом Трампом. Сейчас обсуждается компенсация помощи, превышающей $120 млрд. Зеленский признал получение как минимум $105 млрд от США.

Трамп выразил надежду, что соглашение будет подписано в ближайшее время.

Россия перебрасывает войска к границе с Финляндией
Россия перебрасывает войска к границе с Финляндией
15:58 245
Бывший вице-премьер РФ: Москва завязла в Украине, никакого прорыва не будет
Бывший вице-премьер РФ: Москва завязла в Украине, никакого прорыва не будет
14:04 2955
Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан выступили с заявлениями
Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан выступили с заявлениями фото; обновлено 15:55
15:55 7367
Азербайджан и Иран обменялись документами
Азербайджан и Иран обменялись документами
15:30 539
Путин объявил новое «перемирие»
Путин объявил новое «перемирие»
15:24 1205
Голос Саргсяна прозвучал в Бакинском суде
Голос Саргсяна прозвучал в Бакинском суде
15:03 1415
Мир по-русски: Лавров озвучил требования России
Мир по-русски: Лавров озвучил требования России
14:57 1671
Кеннеди: «Россию нужно поставить на колени»
Кеннеди: «Россию нужно поставить на колени»
14:40 1883
Стала известна дата визита Нетаньяху в Баку. Вслед за ним приедет Эрдоган
Стала известна дата визита Нетаньяху в Баку. Вслед за ним приедет Эрдоган
13:59 3480
Без единого выстрела исчезла армия, а вместе с ней и Азербайджан
Без единого выстрела исчезла армия, а вместе с ней и Азербайджан былое и думы; все еще актуально
02:18 13790
Нащупали что-то общее, но на публику не показывают
Нащупали что-то общее, но на публику не показывают наша аналитика; все еще актуально
02:03 5463

ЭТО ВАЖНО

Россия перебрасывает войска к границе с Финляндией
Россия перебрасывает войска к границе с Финляндией
15:58 245
Бывший вице-премьер РФ: Москва завязла в Украине, никакого прорыва не будет
Бывший вице-премьер РФ: Москва завязла в Украине, никакого прорыва не будет
14:04 2955
Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан выступили с заявлениями
Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан выступили с заявлениями фото; обновлено 15:55
15:55 7367
Азербайджан и Иран обменялись документами
Азербайджан и Иран обменялись документами
15:30 539
Путин объявил новое «перемирие»
Путин объявил новое «перемирие»
15:24 1205
Голос Саргсяна прозвучал в Бакинском суде
Голос Саргсяна прозвучал в Бакинском суде
15:03 1415
Мир по-русски: Лавров озвучил требования России
Мир по-русски: Лавров озвучил требования России
14:57 1671
Кеннеди: «Россию нужно поставить на колени»
Кеннеди: «Россию нужно поставить на колени»
14:40 1883
Стала известна дата визита Нетаньяху в Баку. Вслед за ним приедет Эрдоган
Стала известна дата визита Нетаньяху в Баку. Вслед за ним приедет Эрдоган
13:59 3480
Без единого выстрела исчезла армия, а вместе с ней и Азербайджан
Без единого выстрела исчезла армия, а вместе с ней и Азербайджан былое и думы; все еще актуально
02:18 13790
Нащупали что-то общее, но на публику не показывают
Нащупали что-то общее, но на публику не показывают наша аналитика; все еще актуально
02:03 5463
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться