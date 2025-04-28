Киев и Вашингтон завершают переговоры о ресурсах

Соглашение охватывает все минеральные ресурсы, включая нефть, газ и крупные энергетические объекты на территории Украины. Документ находится на финальной стадии подготовки.

США и Украина могут подписать рамочное соглашение о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых уже на этой неделе. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленный украинский источник.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США не будут засчитывать ранее оказанную помощь как долг в рамках этого соглашения. Однако точные механизмы компенсации остаются неясными.

Некоторые украинские депутаты, включая представителей партии Владимира Зеленского, выразили обеспокоенность содержанием сделки и пригрозили не поддерживать ее, если условия покажутся невыгодными.

Напомним, 17 апреля был подписан меморандум о намерениях, но заключение самого соглашения сорвалось в феврале из-за конфликта Зеленского с Дональдом Трампом. Сейчас обсуждается компенсация помощи, превышающей $120 млрд. Зеленский признал получение как минимум $105 млрд от США.

Трамп выразил надежду, что соглашение будет подписано в ближайшее время.