Европа во тьме

Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на очевидцев.

В Испании, Португалии, Франции и Бельгии произошли масштабные перебои с электроснабжением, в результате которых жители остались без электричества, интернета и мобильной связи.

Сильнее всего пострадали Мадрид и Лиссабон, где, по словам местных жителей, не было электричества, связи. Также сообщается об отключении видеозвонков по всей Португалии. Из-за сбоя временно остановился общественный транспорт, пропал доступ к интернету.

Испанский Национальный институт кибербезопасности (INCIBE) проверяет, не стало ли отключение результатом хакерской атаки. Из-за сбоя не работали общественный транспорт, светофоры и телефонная связь, а движение поездов было практически остановлено в некоторых районах Мадрида, Барселоны и Лиссабона.

По данным AP, общее население стран, пострадавших от отключений, превышает 50 миллионов человек, однако точное число пострадавших пока не известно.

В социальных сетях появились сообщения о похожих перебоях в некоторых районах Франции. Причины аварии пока не установлены.