Россия перебрасывает войска к границе с Финляндией

Пока внимание многих стран приковано к событиям вокруг Украины, Владимир Путин тихо готовится к конфликту с НАТО, наращивая военное присутствие у границ Финляндии и стран Балтии, пишет The Wall Street Journal.

«По словам западных разведчиков и военных, воссозданный в начале 2024 г. Ленинградский военный округ должен стать базой для противостояния с североатлантическим альянсом. Кремль строит там военные сооружения, модернизирует железнодорожные линии в приграничных районах, а также расширяет набор в армию и наращивает производство оружия.

Власти планируют в течение нескольких лет создать в Петрозаводске новый армейский штаб для управления десятками тысяч военнослужащих, которые разместятся на расширяющихся сейчас военных базах. По данным западных военных и разведчиков, многих из них планируется перебросить туда после окончания полномасштабной войны в Украине, небольшие бригады увеличатся почти в три раза и превратятся в дивизии численностью по 10 000 человек. «Как бы они ни пытались внедрять новшества на тактическом или оперативном уровне, для русских размер имеет первостепенное значение, – сказал генерал-майор Сами Нурми, отвечающий за стратегию заместитель начальника штаба Финляндии. – Все всегда сводится к количеству».

«Логика последнего десятилетия показывает, что мы ожидаем какого-то конфликта с НАТО», – говорит Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий в Москве. Усиление военного присутствия у финской границы является частью подготовки Кремля к такому конфликту, и «когда войска вернутся [из Украины], они будут смотреть через границу на страну, которую считают противником», поясняет он.

Дональд Трамп считает преувеличенными опасения по поводу того, что Россия может пойти на эскалацию не только в Украине. Отвечая в феврале на вопрос о предупреждении Владимира Зеленского относительно того, что Россия может начать войну с НАТО, если США сократят поддержку альянса, Трамп сказал: «Я с этим не согласен, ни капельки».

С ним, в свою очередь, не согласны страны на восточном фланге НАТО. Финляндия, Латвия, Эстония, Литва, Польша укрепляют и минируют (или готовятся это сделать) границу, возводят заборы, противотанковые заграждения, укрепленные пункты. В 2021 г. Россия произвела около 40 основных боевых танков T-90M, теперь же их годовой выпуск увеличился до 300; высокопоставленный финский военный считает тот факт, что их практически не отправляют на украинский фронт, а придерживают для дальнейшего использования, одним из свидетельств подготовки Путина к более масштабному противостоянию.

Российские планы перевооружения корректируются с учетом потребностей новых войск, которые будут размещены вдоль границы с НАТО. На войну в Украину отправляется в основном старая и отремонтированная советская техника, а вновь выпущенная предназначена прежде всего для новых частей. В последнее время украинские военные очень редко наблюдают или уничтожают новую российскую технику, говорит Дара Массикот, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии.

Согласно спутниковым снимкам 2022 и 2025 гг., проанализированным финской OSINT-организацией Black Bird Group, на военной базе в поселке Каменка Выборгского район Ленинградской области у финской границы появились новые казармы. А на базе Северного флота Спутник в нескольких километрах от границы с Норвегией и Финляндией – новые склады для военной техники. В октябре 2024 г. министр обороны Андрей Белоусов посещал Спутник вместе с главнокомандующими ВМФ России и Северного флота, сообщало специализированное издание Barents Observer. Согласно планам Вооруженных сил РФ, к 2030 г. там должны быть построены несколько складов для оружия и военной техники, включая ракеты и артиллерию, новые казармы и общежития, о чем и доложили Белоусову.

Расквартированная в Спутнике 61-й бригада морской пехоты активно участвует в войне против Украины. Согласно отчету норвежской разведки в начале 2023 г., менее чем за год боевых действий она потеряла около 80% личного состава, отмечает Barents Observer.

Новые железнодорожные пути прокладываются вдоль границ с Финляндией и Норвегией, а также к югу от Санкт-Петербурга до границы с Эстонией. Также расширяются существующие линии в регионе.

Датская разведка предупредила в феврале 2025 г., что Россия может начать широкомасштабную войну в Европе в течение пяти лет. Прекращение огня в Украине позволит ей подготовиться еще быстрее, пишет WSJ со ссылкой на западных военных чиновников. «У нас не так много времени, – сказал газете министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. – Мы должны создать сильный альянс, сильную систему командования и хорошо оснащенные вооруженные силы».

«Если вы спросите, как скоро российские военные смогут провести ограниченную операцию против стран Балтии, ответ может быть: весьма скоро», – говорит Майкл Кофман из Берлинского центра Карнеги. В этих странах, по его словам, «рассматривают сроки от двух до трех лет после окончания войны» в Украине: Если же речь идет о крупномасштабной войне, по всей видимости с НАТО, то сроки могут составить от семи до 10 лет, в зависимости от сценария», - пишет The Wall Street Journal.