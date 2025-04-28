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Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили
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Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили

Azercell поддерживает международный фестиваль креативности и эффективности Baku Flames

16:08 346

ООО Azercell Telecom выступает технологическим и инновационным партнером международного фестиваля креативности и эффективности Baku Flames, который пройдет 2–3 мая в Баку.

В фестивале примут участие местные и зарубежные спикеры, а также представители мировой креативной индустрии. Свои проекты представят профессиональные команды ведущих компаний отрасли. Работы участников будут оценивать признанные эксперты, включая членов авторитетного международного жюри.

Наряду с выступлениями известных международных спикеров, программа фестиваля также включает панельные дискуссии, семинары и мастер-классы.

В качестве главного партнера фестиваля компания Azercell организует специальную панельную дискуссию в первый день мероприятия. Темой обсуждения станет кампания «Выбери правильный путь» - социальная компания, представленная в прошлом году Azercell в сотрудничестве с Федерацией дзюдо Азербайджана с целью пропаганды здорового образа жизни и привлечения внимания общества к проблеме злоупотребления наркотическими веществами.

В дискуссии примут участие директор департамента корпоративных и маркетинговых коммуникаций Azercell Сона Аббасова, исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу и известный рэпер Орхан Зейналлы. Модератором выступит директор креативного агентства Endorphin Орхан Карим.

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