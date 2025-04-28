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Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили
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Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили

Казахстан опроверг слухи о передаче земель Китаю

16:24 887

Министерство иностранных дел Казахстана официально опровергло слухи о якобы передаче Китаю земель сельхозназначения.

В МИД РК подчеркнули, что подобная информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

«Сообщения о передаче земель — фейк. За распространение ложных данных предусмотрена ответственность. Призываем доверять только официальным источникам», — заявили в ведомстве.

В Минсельхозе напомнили, что по Земельному кодексу РК иностранные граждане и компании не имеют права владеть или арендовать сельхозземли. Участки в пограничной зоне также не подлежат передаче в частные руки.

Ранее заключенные договоры аренды иностранцами, оформленные до 1 июля 2016 года, не продлеваются по истечении срока.

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