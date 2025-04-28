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Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили
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Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили

Пашинян в восторге от столицы Эстонии

16:28 1646

Находящийся с официальным визитом в Таллине премьер-министр Армении Никол Пашинян остался в восторге от чистоты и ухоженности города, о чем поделился на своей странице в Facebook.

«Нахожусь с официальным визитом в столице Эстонии Таллине. Смотрю и думаю, ну как город, страна могут быть такими аккуратными, такими ухоженными?

Есть лишь один ответ. Нечто подобное может произойти, если за сборщиком мусора наблюдается острая нехватка загрязнителей, дефицит в прямом смысле этого слова. За строителем-ремонтником наблюдается острая нехватка ломающего-портящего, дефицит в прямом смысле этого слова.

Вчера представитель армянской общины Эстонии, который работал учителем в местных школах, сказал: если вы спросите эстонского ученика, где твой дом, он ответит - Эстония», - рассказал Пашинян.

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