Пашинян в восторге от столицы Эстонии

Находящийся с официальным визитом в Таллине премьер-министр Армении Никол Пашинян остался в восторге от чистоты и ухоженности города, о чем поделился на своей странице в Facebook.

«Нахожусь с официальным визитом в столице Эстонии Таллине. Смотрю и думаю, ну как город, страна могут быть такими аккуратными, такими ухоженными?

Есть лишь один ответ. Нечто подобное может произойти, если за сборщиком мусора наблюдается острая нехватка загрязнителей, дефицит в прямом смысле этого слова. За строителем-ремонтником наблюдается острая нехватка ломающего-портящего, дефицит в прямом смысле этого слова.

Вчера представитель армянской общины Эстонии, который работал учителем в местных школах, сказал: если вы спросите эстонского ученика, где твой дом, он ответит - Эстония», - рассказал Пашинян.