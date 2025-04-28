ТуранБанк принял участие в акции по посадке деревьев

ТуранБанк, один из ведущих банков Азербайджана, присоединился к акции по посадке деревьев, организованной по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

В масштабной акции по посадке деревьев, которая уже три года организуется Центральным банком Азербайджанской Республики, Министерством экологии и природных ресурсов и Ассоциацией банков Азербайджана, приняли участие ответственные лица ассоциаций и около 250 представителей организаций-членов.

В целях восстановления лесного фонда и озеленения страны на площади 50 гектаров в поселке Мушвигабад Апшеронского района планируется посадить более 30 тысяч деревьев различных видов, подходящих для климата, и установить систему орошения. В ходе акции участниками было посажено 625 деревьев эльдарской сосны и оливы на площади 1 гектар.

Данная кампания реализуется в рамках «Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области посадки деревьев по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева», подписанного 13 марта 2023 года между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Центральным банком Азербайджанской Республики, Ассоциацией банков Азербайджана, Ассоциацией страховщиков Азербайджана, Ассоциацией микрофинансирования Азербайджана, Ассоциацией участников фондового рынка Азербайджана и Ассоциацией Fintex Азербайджана. Целью меморандума является проведение соответствующих работ по посадке в общей сложности 1 миллиона деревьев - по 100 тысяч деревьев в год, начиная с 2023 года, в течение 10 лет.

ТуранБанк продолжит свои усилия по защите и увеличению зеленых насаждений в нашей стране и совместно с Министерством экологии и природных ресурсов будет активно участвовать в борьбе за защиту нашей планеты и в мерах, принимаемых ради окружающей среды.