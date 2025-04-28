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Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили
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Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили

Прокурор требует сурового наказания для укравших деньги больных детей

Инара Рафикгызы
16:40 1005

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу владельца компаний Urmedhelp и My Doc Tour Нуриды Сейидовой и двух ее сотрудниц — Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой, обвиняемых в мошенническом присвоении средств, собранных для детей, страдающих талассемией.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова государственный обвинитель потребовал приговорить Нуриду Сейидову к 9 годам 6 месяцам лишения свободы, Айнур Байрамову — к 9 годам, а Айсель Мамедову — к 8 годам.

Адвокатам подсудимых предоставлено время для подготовки речи. Судебный процесс продолжится 5 мая.

Напомним, что в феврале прошлого года в органы внутренних дел поступила информация о мошенничестве в отношении родителей детей с талассемией. В результате расследования было установлено, что Нурида Сейидова, Айсель Мамедова и Айнур Байрамова злоупотребляли доверием родителей, обещая лечение детей в Турции. Под видом лечения они присвоили 980 тысяч манатов.

Изначально была арестована Нурида Сейидова. Позже мера пресечения в виде ареста была избрана для Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой. Обвиняемым предъявлены обвинения по статье 178.3.2 (мошенничество, причинение крупного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджана.

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