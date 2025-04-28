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Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили
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Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили

Фуад Нагиев с миссией в Эрзуруме

официоз
Рамиль Алиев, собкор
16:57 1591

25-26 апреля делегация Азербайджана приняла участие в 6-м заседании министров туризма Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и 8-м заседании высокопоставленных экспертов ОЭС по туризму, которые прошли в Эрзуруме.

В ходе своего выступления на заседании министров туризма председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил успехи в укреплении сотрудничества с ОЭС за последние годы. Он также рассказал о мероприятиях, организованных в Азербайджане, и о планируемых инициативах в связи с избранием города Шуша туристической столицей ОЭС на 2026 год.

Особое внимание было уделено презентации рекламного видеоролика, который продемонстрировал туристический потенциал города Шуша.

В рамках визита Фуад Нагиев провел встречу с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Во время переговоров стороны обсудили перспективы укрепления связей между Азербайджаном и Турцией в сфере туризма с акцентом на необходимость увеличения авиарейсов между двумя странами для стимулирования туристического обмена и развития сотрудничества.

Фуад Нагиев также пригласил Мехмета Нури Эрсоя принять участие в 71-м заседании Европейской региональной комиссии ООН по туризму, которое состоится 4-6 июня этого года в Баку.

Кроме того, в рамках заседания делегации приняли участие в экологической акции по посадке деревьев у стендов, подготовленных для каждой страны-члена ОЭС.

26 апреля делегации также посетили церемонию открытия и панельные сессии экономического форума Паландекен, посвященного теме «Справедливое будущее в умном мире: умная экономика и глобальное неравенство». Среди участников мероприятия были вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, председатель Совета старейшин Организации Турецких Государств Бинали Йылдырым и др.

Отметим, что во встречах также принял участие генеральный консул Азербайджанской Республики в Карсе (Турция) Замин Алиев.

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