Фуад Нагиев с миссией в Эрзуруме

25-26 апреля делегация Азербайджана приняла участие в 6-м заседании министров туризма Организации экономического сотрудничества (ОЭС) и 8-м заседании высокопоставленных экспертов ОЭС по туризму, которые прошли в Эрзуруме. В ходе своего выступления на заседании министров туризма председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев отметил успехи в укреплении сотрудничества с ОЭС за последние годы. Он также рассказал о мероприятиях, организованных в Азербайджане, и о планируемых инициативах в связи с избранием города Шуша туристической столицей ОЭС на 2026 год.

Особое внимание было уделено презентации рекламного видеоролика, который продемонстрировал туристический потенциал города Шуша. В рамках визита Фуад Нагиев провел встречу с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Во время переговоров стороны обсудили перспективы укрепления связей между Азербайджаном и Турцией в сфере туризма с акцентом на необходимость увеличения авиарейсов между двумя странами для стимулирования туристического обмена и развития сотрудничества. Фуад Нагиев также пригласил Мехмета Нури Эрсоя принять участие в 71-м заседании Европейской региональной комиссии ООН по туризму, которое состоится 4-6 июня этого года в Баку.