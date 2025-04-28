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Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили
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Переговоры Алиева и Пезешкиана: что обсудили

Состоялось официальное открытие программы Future Shapers, организованной компанией PASHA Holding

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17:15 469

26 апреля состоялось открытие программы Future Shapers. Программа, организованная уже в четвертый раз компанией PASHA Holding, направлена на выявление талантливых студентов и недавних выпускников университетов, содействие их развитию, а также ознакомление молодежи с новыми ролями на рынке.

Основными темами программы Future Shapers в этом году являются данные и аналитика, информационные технологии, культура продуктов и инновации. В рамках мероприятия были проведены сессии, охватывающие эти темы. В качестве спикеров выступили руководители компании PASHA Holding и других организаций, которые поделились своим опытом и рассказали о нововведениях и возможностях в области технических и цифровых навыков. Также представители PASHA Holding и ее дочерних компаний ознакомили участников с видением PASHA Group, карьерными и развивающими возможностями, а также рассказали о новых ролях на рынке.

Следующим этапом программы будет проведение оценки навыков участников и участие в бизнес-симуляциях, направленных на развитие навыков, востребованных в современном мире. Успешно завершившие программу смогут войти в список талантов компаний PASHA Group.

Стоит отметить, что программа организована центром обучения и развития PASHA Hub, который является частью PASHA Holding. PASHA Hub направлен не только на развитие сотрудников компаний PASHA Group, но и на организацию программ по развитию молодых кадров в Азербайджане.

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