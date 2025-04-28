Эскалация между ядерными державами: Турция и Китай идут на подмогу

Эскалация между Индией и Пакистаном после недавней террористической атаки в Кашмире стремительно нарастает. Обе стороны стягивают войска к линии соприкосновения и обмениваются жесткими предупреждениями. По мнению ряда аналитиков, очередную военную конфронтацию между двумя ядерными державами может остановить чудо. Вопрос только в том, кто выстрелит первым. По последним данным, военно-воздушные силы Пакистана начали интенсивные тактические учения под названием «Зарб-и-Хейдари» на юге страны. По информации Пакистанского стратегического форума - независимого аналитического центра, управляемого международной группой исследователей, в учениях задействованы все основные силы ВВС Пакистана.

К ним относятся истребители J-10C Vigorous Dragon, F-16 Fighting Falcon, многоцелевые боевые самолеты JF-17 Thunder, зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности HQ-9 (HIMAD), самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), беспилотники — в том числе тяжелые БПЛА большой продолжительности полета (HALE) и средневысотные БПЛА средней продолжительности полета (MALE), дроны-камикадзе, системы радиоэлектронной борьбы и платформы радиотехнической разведки (SIGINT/ELINT) как воздушного, так и наземного базирования. На фоне растущих угроз в регионе ВВС Пакистана активировали ключевые стратегические авиабазы, такие как Пешавар, Скарду и Сват. Туда переброшены истребители F-16, J-10 и JF-17, а боевые воздушные патрули уже приступили к выполнению задач. Ранее Индия провела испытание баллистической ракеты с морской платформы. По сообщениям, военно-воздушные силы Индии приведены в состояние чрезвычайной боевой готовности. Индийские ВВС оснащены российскими Су-30МКИ, шведскими Gripen и французскими Rafale. Предполагается, что первые часы возможного конфликта пройдут под знаком боев в воздухе, поэтому обе стороны тщательно готовятся именно к воздушным сражениям.

Тем временем Пакистан получает военную помощь от союзной Турции. В воскресенье самолет ВВС Турции C-130 Hercules приземлился в Карачи, доставив неуказанное военное оборудование. Одновременно еще шесть турецких военно-транспортных самолетов прибыли на военную авиабазу в Исламабаде. Хотя официальные детали о характере поставок не разглашаются, этот шаг подчеркивает решимость Анкары укрепить оборонные позиции Пакистана. Действия Турции тесно связаны с недавней военной поддержкой Китая Пакистану, включая поставку беспилотников. Аналитики сообщают о стремительном формировании треугольника Китай-Турция-Пакистан, призванного уравновесить влияние поддерживаемой США Индии в регионе. Растущее оборонное сотрудничество между вышеупомянутыми странами вызывает опасения относительно возможности усиления конфликта, учитывая историческое участие Пакистана в опосредованных войнах в Кашмире и Афганистане.

Военный аналитик американского журнала The National Interest Брэндон Дж. Вайхерт пишет, что в случае столкновения между военно-воздушными силами Пакистана и Индии шансы на победу будут на стороне индийских истребителей Су-30МКИ. Су-30МКИ оснащен двумя турбовентиляторными двигателями АЛ-31ФП, что позволяет этой «птице» развивать скорость до 2 Махов и иметь дальность полета около 1864 миль (с возможностью дозаправки в воздухе). Истребитель снабжен соплами с отклоняемым вектором тяги, благодаря чему обладает исключительной маневренностью и способен выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа, включая знаменитую «кобру Пугачева». Маневр «кобра Пугачева», названный в честь советского летчика-испытателя Виктора Пугачева, был впервые продемонстрирован на авиасалоне в Париже в 1989 году. В ходе этого маневра пилот резко поднимает нос самолета вверх до почти вертикального угла атаки (иногда даже превышающего 90-120 градусов), при этом самолет сохраняет поступательное движение. Таким образом, самолет на короткое время летит хвостом вперед (!), напоминая движение кобры, вставшей на дыбы, прежде чем снова опускает нос и возвращается к нормальному полету. Ключевым моментом в выполнении «кобры» является то, что самолет не теряет управление, полагаясь на мощные двигатели Су-30МКИ, свою аэродинамическую форму и управляемые сопла.

Эти боевые машины способны нести широкий арсенал вооружения класса «воздух-земля», «воздух-воздух» и противокорабельные ракеты. Су-30МКИ совместим как с российскими ракетами, такими как Р-77 и Р-73, так и с индийским вооружением, включая сверхзвуковую крылатую ракету BrahMos и ракету «воздух-воздух» за пределами прямой видимости Astra. Самолет имеет 12 точек подвески и может нести до восьми тонн боеприпасов, что делает его мощной платформой для выполнения как наступательных, так и оборонительных задач. Истребители Су-30МКИ составляют почти половину всего парка боевых самолетов Индии. Автор отмечает, что в случае начала войны индийские самолеты, такие как Су-30МКИ, вступят в бой против пакистанских JF-17 Thunder, и исход этой схватки, судя по всему, предрешен. Су-30МКИ — далеко не единственный современный боевой самолет в арсенале Индии: страна также располагает DassaultMirage 2000, Rafale и SaabJAS 39 Gripen. В статье подчеркивается, что благодаря этим истребителям военно-воздушные силы Индии превосходят ВВС Пакистана, а шансы на победу в возможном конфликте оцениваются как высокие. Однако Пакистан при поддержке Китая активно расширяет возможности своих военно-воздушных сил. На фоне растущего риска масштабного столкновения с Индией стало известно, что Китай передал Пакистану ракеты класса «воздух-воздух» PL-10 и PL-15. Накануне Пакистанские ВВС впервые опубликовали фотографию истребителя JF-17 Thunder, вооруженного этими ракетами.