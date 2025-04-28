Трамп призвал чиновников отказаться от Signal

«Может быть, не использовать Signal, хорошо?» - отметил Трамп в интервью журналу Тhe Atlantic, отвечая на вопрос, что он сказал сотрудникам администрации после скандалов.

Президент рассказал, что поговорил с министром обороны США Питом Хегсетом. «Я думаю, он возьмет себя в руки, - сказал Трамп о нем. - У меня был с ним разговор, позитивный разговор».

Ранее агентство Associated Press сообщило, что кабинет Хегсета в Пентагоне был оборудован незащищенной точкой выхода в интернет в обход установленных Минобороны протоколов безопасности. Министр выходил в интернет по незащищенному каналу для использования Signal. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что Хегсет установил мессенджер, не предназначенный для передачи секретной информации, на своем компьютере в Пентагоне, чтобы компенсировать отсутствие сотовой связи.

20 апреля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что 15 марта Хегсет выложил в чат со своей женой Дженнифер, которая не является сотрудницей Пентагона, братом Филом и личным адвокатом Тимом Парлаторе (оба работают в Пентагоне) график полетов истребителей F/A-18 Hornet, которые наносили удары по позициям йеменских хуситов. Как указывало издание, в отличие от чата должностных лиц американской администрации в Signal, который стал предметом скандала, второй чат был создан главой Пентагона лично и включал около десятка человек из его ближайшего окружения. Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл опроверг эти сведения.