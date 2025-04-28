Трамп о третьем президентском сроке: Я управляю страной и миром

Президент США Дональд Трамп назвал очень сложным процесс гипотетического выдвижения своей кандидатуры на 3-й президентский срок. Об этом он заявил в интервью журналу The Atlantic.

Журналисты спросили американского лидера, поручал ли он Минюсту изучить законность своего потенциального участия в президентских выборах в 2028 году. Как отмечает издание, он ответил, что нет, но затем, похоже, допустил такую возможность.

«Это было бы серьезным сломом, не так ли? - сказал он, подумав, и рассмеялся. - Ну, может быть, я просто пытаюсь ломать». Трамп отметил, что сторонники неоднократно призывали его баллотироваться снова, но подчеркнул: «Это не в моих планах. И, думаю, это было бы очень сложно реализовать». Издание обращает внимание, что Trump Organization продает кепки с надписью «Trump 2028».

На вопрос о различиях между первым и вторым президентскими сроками Трамп ответил, что они существенны. «В первый срок я одновременно управлял страной и боролся за выживание, противостоя нечестным людям. Во второй — я управляю страной и миром», — заявил он.

Согласно 22-й поправке к Конституции США, принятой в 1951 году, одно лицо может быть избрано президентом не более двух раз. Следующие президентские выборы в США состоятся в 2028 году.