Россия обратилась к Индии и Пакистану

Российская сторона призывает Пакистан и Индию к сдержанности и конструктивному диалогу для разрешения разногласий мирным путем. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«С российской стороны был озвучен призыв к обеим сторонам к сдержанности и конструктивному, нацеленному на мирное разрешение разногласий диалогу», - указали в МИД РФ по итогам встречи замглавы дипведомства Андрея Руденко с послом Пакистана в Москве Мухаммадом Халидом Джамали.

В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также «эскалацию напряженности между Исламабадом и Нью-Дели в связи с террористическим актом в Кашмире 22 апреля».