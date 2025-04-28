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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Россия обратилась к Индии и Пакистану

18:56 1600

Российская сторона призывает Пакистан и Индию к сдержанности и конструктивному диалогу для разрешения разногласий мирным путем. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«С российской стороны был озвучен призыв к обеим сторонам к сдержанности и конструктивному, нацеленному на мирное разрешение разногласий диалогу», - указали в МИД РФ по итогам встречи замглавы дипведомства Андрея Руденко с послом Пакистана в Москве Мухаммадом Халидом Джамали.

В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также «эскалацию напряженности между Исламабадом и Нью-Дели в связи с террористическим актом в Кашмире 22 апреля».

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