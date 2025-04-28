Хуситы атакуют, США вводят санкции

Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» нанесли серию ударов по американской авианосной группе во главе с авианосцем Harry Truman в ответ на обстрелы США территории Йемена. С таким утверждением выступил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«В ответ на агрессию [США] и убийства мирных жителей вооруженные силы атаковали американский авианосец Harry Truman и сопровождавшие его корабли, вступив с ними в бой в рамках совместной операции военно-морских сил, военно-воздушных сил и ракетных войск», - заявил Сариа в эфире подконтрольного хуситам телеканала Al Masirah.

На фоне атак хуситов Госдепартамент США заявил о введении санкций в отношении компаний и судов, оказывающих поддержку йеменским хуситам.

Из него следует, что санкции вводятся в отношении «трех судов и их владельцев за оказание содействия поддерживаемым Ираном хуситам посредством поставки нефтепродуктов в контролируемый хуситами порт». Как сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, рестрикции введены в отношении компании Bagsak Shipping, зарегистрированной на Маврикии, а также Great Success Shipping и Zaas Shipping & Trading, зарегистрированных в Ливане. В санкционный список также внесены танкеры под флагами Панамы и Сан-Марино.

Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.