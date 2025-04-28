Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным подписание совместного с Азербайджаном заявления о выходе из структур Минской группы ОБСЕ одновременно с мирным соглашением. Об этом он сказал на пресс-конференции в Эстонии.

Пашинян отметил, что Армения имеет твердую позицию для достижения устойчивого мира в регионе. «Мы решительно настроены предпринимать необходимые шаги на этом пути, готовы решать существующие проблемы путем конструктивного диалога и переговоров с нашими соседями», - добавил он.

«В ходе беседы с премьер-министром Эстонии я подтвердил готовность подписать текст уже согласованного мирного соглашения, а также отметил, что считаю возможным подписание совместного с Азербайджаном заявления о выходе из структур Минской группы ОБСЕ одновременно с мирным соглашением», - подчеркнул Пашинян.