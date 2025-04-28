Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным подписание совместного с Азербайджаном заявления о выходе из структур Минской группы ОБСЕ одновременно с мирным соглашением. Об этом он сказал на пресс-конференции в Эстонии.
Пашинян отметил, что Армения имеет твердую позицию для достижения устойчивого мира в регионе. «Мы решительно настроены предпринимать необходимые шаги на этом пути, готовы решать существующие проблемы путем конструктивного диалога и переговоров с нашими соседями», - добавил он.
«В ходе беседы с премьер-министром Эстонии я подтвердил готовность подписать текст уже согласованного мирного соглашения, а также отметил, что считаю возможным подписание совместного с Азербайджаном заявления о выходе из структур Минской группы ОБСЕ одновременно с мирным соглашением», - подчеркнул Пашинян.
*** 19:22
Отношения Армении и России основаны на взаимных интересах, Ереван не намерен обострять или разрывать отношения с Москвой.
Об этом в Таллине на пресс-конференции с эстонским коллегой Кристеном Михалом, которую транслировали армянские телеканалы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Отношения Армении и России основаны и будут основаны на взаимных интересах. Но я хотел бы быть очень четким, зачастую и в Армении звучат выражения, которые неправильно отражают реальность, по моему мнению. У нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношения с Россией. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами», - сказал он.