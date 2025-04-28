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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы

обновлено 20:33
20:33 1627

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает возможным подписание совместного с Азербайджаном заявления о выходе из структур Минской группы ОБСЕ одновременно с мирным соглашением. Об этом он сказал на пресс-конференции в Эстонии.

Пашинян отметил, что Армения имеет твердую позицию для достижения устойчивого мира в регионе. «Мы решительно настроены предпринимать необходимые шаги на этом пути, готовы решать существующие проблемы путем конструктивного диалога и переговоров с нашими соседями», - добавил он.

«В ходе беседы с премьер-министром Эстонии я подтвердил готовность подписать текст уже согласованного мирного соглашения, а также отметил, что считаю возможным подписание совместного с Азербайджаном заявления о выходе из структур Минской группы ОБСЕ одновременно с мирным соглашением», - подчеркнул Пашинян.

*** 19:22

Отношения Армении и России основаны на взаимных интересах, Ереван не намерен обострять или разрывать отношения с Москвой.

Об этом в Таллине на пресс-конференции с эстонским коллегой Кристеном Михалом, которую транслировали армянские телеканалы, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Отношения Армении и России основаны и будут основаны на взаимных интересах. Но я хотел бы быть очень четким, зачастую и в Армении звучат выражения, которые неправильно отражают реальность, по моему мнению. У нас вовсе нет намерений обострять, разрывать или портить отношения с Россией. Мы хотим иметь хорошие отношения со всеми международными партнерами», - сказал он.

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