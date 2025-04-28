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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Алиев рассказал о проекте Аразского коридора и пригласил иранские компании в Азербайджан

20:08 774

Достигнутые в ходе визита договоренности, подписанные документы еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство. Словом, у этого официального визита прекрасные политические результаты. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на состоявшемся в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

Среди подписанных документов глава государства особо выделил Совместное заявление президентов. «Это очень серьезный документ, который указывает нам путь для будущего сотрудничества», - сказал он.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан и Иран также принимают участие в важных международных проектах. «В том числе мы тесно взаимодействуем по проекту транспортного коридора Север-Юг. Мы хотим, чтобы это был не просто транспортный коридор, а чтобы он создавал возможность для открытия вдоль дороги нового бизнеса, новых промышленных предприятий, как на территории Азербайджана, так и Ирана», - добавил он.

По словам Ильхама Алиева, в Азербайджане по линии государства реализуются многие инфраструктурные проекты. Президент Азербайджана пригласил иранские компании принять участие в них.

«Железные дороги, автомобильные дороги, коммуникационные линии, линии электропередачи – все эти проекты сегодня входят в нашу основную повестку дня», - подчеркнул глава государства.

Президент Азербайджана также заявил, что проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и во всем мире. «Вокруг этого проекта ходят различные предположения, слухи. На самом деле для этого нет никаких оснований. Потому что это просто новый транспортный проект. Это проект, который соединяет Азербайджан, его основную часть, с Нахчыванской Автономной Республикой через Иран. В то же время он откроет большие транзитные возможности», - сказал Ильхам Алиев.

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