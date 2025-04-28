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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Заявления Пезешкиана в Баку

обновлено 20:57
20:57 739

В настоящее время в вопросе прохождения коридоров и автомобильных дорог, коридоров Север-Юг, а также Восток-Запад между нами и Россией, Азербайджан и Иран – это в подлинном смысле слова перекресток, через который могут пролегать транспортные маршруты. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на проходящем в Баку азербайджано-иранском бизнес-форуме.

«Естественно, Азербайджан и Иран - это пространство для торговли, обмена научными знаниями, опытом, технологиями», - сказал президент Ирана.

Он подчеркнул, что Баку и Тегеран могут создать регион мира, безопасности и процветания. «Иран и Азербайджан могут стать перекрестком, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг. У нас такое географическое положение, что мы можем создать эту коммуникацию», - сказал Пезешкиан и заявил о готовности к сотрудничеству с президентом Ильхамом Алиевым во всех сферах.

Президент Ирана также предложил, чтобы университеты Азербайджана и Ирана контактировали друг с другом, делились опытом, знаниями в области науки, культуры и технологий.

«Наши бизнесмены, ремесленники могут обмениваться производимой продукцией, навыками и товарами, необходимыми региону. Имеющийся в нашем регионе рынок может удовлетворить потребности всего мира. Это рынок для Азербайджана, для Ирана, Пакистана и Афганистана», - добавил Пезешкиан.

*** 20:21

Иран признает суверенное право Азербайджана и азербайджанского народа на Карабах и другие территории, хозяином которых является Азербайджан. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в расширенном составе.

«Мы верим, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и с уважением относимся к этому. Конечно, наше присутствие здесь позволит укрепить связи и единство Азербайджана и Ирана», - сказал Масуд Пезешкиан.

Президент Ирана также признался, что очень рад находиться в Азербайджане.

«Надеюсь, что наше участие здесь, а также договоренности, подготовленные нашими экспертами на проведенных ранее заседаниях, и соглашения, которые будут подписаны в будущем, станут началом движения вперед более широкими шагами в наших отношениях с Азербайджаном, дорогим, дружественным, братским и, можно сказать, родственным азербайджанским народом, приведут к формированию образцового сотрудничества в регионе. Считаю своим долгом передать Вам приветствие высшего руководителя», - добавил Пезешкиан.

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