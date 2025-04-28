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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Участники штурма Суджи по газовой трубе попали в больницу. У них поражены легкие

20:38 571

Большая часть бойцов спецназа «Ахмат» из группы «Аида», которые проползли по газовой трубе в город Суджа Курской области, чтобы вытеснить оттуда Вооруженные силы Украины (ВСУ), теперь находятся в госпиталях из-за начавшихся проблем с легкими. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«Большинство до сих пор находится на излечении, потому что время, проведенное непосредственно в этой трубе, действительно оказало очень большое воздействие на их внутренние органы. Легкие, дыхательные пути действительно были поражены», — рассказал он агентству, отметив, что «некоторые военные вернулись в строй».

Операция под названием «Поток» состоялась в марте. Российские военнослужащие, преодолев около 15 километров по неиспользуемой газовой трубе, проникли в город Суджа, чтобы выбить оттуда ВСУ.

По данным RTVI, ссылающегося на бывшего командира ЧВК «Вагнер», в операции участвовало около 800 человек. В то же время украинский OSINT-проект Dnipro OSINT оценил численность группы более скромно — в 100 спецназовцев. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов утверждал, что в операции были задействованы свыше 600 военнослужащих.

Город Суджа оказался под контролем Вооруженных сил Украины в августе 2024 года, в ходе их стремительного и внезапного наступления на территории Курской области. ВСУ удерживали населенный пункт до 12 марта 2025 года. Тогда российским войскам удалось вернуть город в ходе контрнаступления, которое началось еще в январе, но ощутимый успех был достигнут лишь в марте — на фоне временного прекращения США обмена разведданными с украинской стороной.

Участники штурма Суджи по газовой трубе попали в больницу. У них поражены легкие
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