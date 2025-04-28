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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Birbank Biznes объединил предпринимателей регионов

21:03 347

Birbank Biznes, предоставляющий предпринимателям удобные и доступные банковские услуги, организовал специальную ярмарку продаж для владельцев бизнеса из города Гянджа и близлежащих регионов. Мероприятие, проведенное при поддержке PASHA Malls и PASHA Real Estate в торговом центре «Ganja Mall», было направлено на поддержку развития бизнеса и личностного роста региональных предпринимателей.

В ярмарке, вызвавшей большой интерес среди местных жителей, приняли участие около 30 предпринимателей на безвозмездной основе. Мероприятие предоставило бизнесменам прекрасную возможность установить новые контакты, наладить деловые связи и представить свою продукцию и услуги более широкой аудитории.

Комментируя инициативу, член правления Kapital Bank Фарид Гидаятзаде отметил приверженность банка поддержке предпринимательства.

«В Kapital Bank мы с 2018 года определили поддержку развития предпринимательства как одно из наших стратегических направлений. Одним из важнейших шагов в этом направлении стало внедрение мобильного приложения Birbank Biznes, которое позволяет предпринимателям за несколько минут воспользоваться банковскими услугами, не покидая своих офисов или производственных помещений, и тем самым уделять больше времени развитию своего бизнеса. Кроме цифровых инноваций, мы также гордимся тем, что организуем мероприятия, подобные сегодняшнему, специально для предпринимателей. Мы твердо уверены, что малый и средний бизнес являются локомотивом экономики страны. Поэтому мы продолжим оказывать поддержку не только их бизнесу, но и их личностному развитию», - сказал он.

Отметим, что Birbank Biznes продолжит реализацию проектов, направленных на расширение возможностей для нетворкинга среди предпринимателей и выхода на новые рынки.

При возникновении вопросов клиенты Birbank Biznes могут в любое время получить поддержку через онлайн-чат. Чтобы узнать подробнее о системе Birbank Biznes, которая помогает предпринимателям экономить время, посетите сайт https://birbank.business/ или свяжитесь с информационным центром по номеру 896.

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