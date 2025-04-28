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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Гребля возвращается в Карабах

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21:28 841

В рамках международной регаты «Кубок Президента-2025», посвященной 102-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, для жителей Физули проведено специальное мероприятие. В мероприятии, организованном на водохранилище Конделенчай, принял участие и президент Европейской ассоциации каноэ (ECA) Ян Зунгран.

Жителям Физули показали интересные водные шоу и выступления гребцов. Для детей и подростков были организованы интересные викторины и интеллектуальные конкурсы, а гостям были вручены памятные подарки от федерации. Впервые в Карабахе жителям предоставили возможность попробовать свои силы в гребле на лодках.

Отметим, что в международной регате «Кубок Президента-2025» примут участие свыше 200 спортсменов из более чем 20 стран Европы, Азии и Африки. 29 апреля в 14:00 на проспекте Гейдара Алиева в Мингячевире пройдет официальный парад соревнований. Торжественное открытие регаты и первые соревнования состоятся на водохранилище Суговушан 29 апреля в 11:00. Регата продолжится 1-2 мая в Мингячевирском олимпийском учебно-спортивном центре «Кур».

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