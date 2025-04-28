«Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места»: конференция в Баку

По инициативе Министерства труда и социальной защиты населения, Конфедерации профсоюзов Азербайджана (AHİK) и Национальной конфедерации предпринимательских (работодательских) организаций Азербайджанской Республики (ASK) состоялась конференция на тему «Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места», приуроченная к 28 апреля — Всемирному дню охраны труда и 120-летию подписания первого коллективного договора. В мероприятии приняли участие представители государственных и частных структур, международных организаций, а также члены профсоюзов. Участники конференции ознакомились в фойе дворца «Гюлистан» с выставкой работ победителей конкурсов рисунков среди детей на темы «Охрана труда» и «Экология на моей кисточке», организованных Конфедерацией профсоюзов Азербайджана.

Выступая на конференции, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что повышение социального благосостояния населения является одним из приоритетных направлений успешной политики президента Ильхама Алиева. Министр отметил реформы в области обеспечения достойного труда, успешные программы занятости, преимущества подсистемы «Труд и занятость», а также достижения последних лет в цифровизации государственных социальных услуг. Он сообщил о важнейших шагах, предпринятых в последние годы для совершенствования трудового законодательства, указав, что в настоящее время ведется работа над внесением около 200 поправок в Трудовой кодекс. Министр сообщил, что утверждены 58 национальных стандартов в области охраны труда, еще 111 стандартов находятся в стадии разработки. Анар Алиев отметил поддержку Центра охраны труда, начавшего свою деятельность с 2023 года, и проекта «Инспектор DOST» в вопросах применения трудового законодательства работодателями, подчеркнув приоритетное значение охраны труда на рабочих местах, а также важность постоянного контроля, обучения и превентивных мер в этой сфере. Он также отметил значение этой конференции для выработки новых инициатив и внедрения инновационных подходов в ответ на трансформации в сфере труда. Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов отметил актуальность темы конференции и влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рынок труда. Было подчеркнуто, что необходимо повышать технические навыки, знания и компетенции работников. Он отметил, что в этом направлении в Азербайджане ведется системная и последовательная работа. Также было отмечено, что принятая в стране «Стратегия развития искусственного интеллекта» будет способствовать развитию инклюзивной занятости и формированию новых трудовых навыков.

Было подчеркнуто, что охрана труда, обеспечение здоровых и безопасных условий труда являются приоритетными направлениями успешной социальной политики, осуществляемой в Азербайджане. В ходе мероприятия также была предоставлена информация о деятельности азербайджанских профсоюзов, запланированных мероприятиях и новых проектах Конфедерации. Президент Национальной конфедерации предпринимательских организаций Азербайджана Мамед Мусаев в своем выступлении рассказал о проделанной работе в направлении развития частного сектора, регулирования отношений предприниматель-государство, предприниматель-работник, а также об усилиях, направленных на создание новых рабочих мест и обеспечение занятости. Он отметил, что за последние годы увеличилось количество вновь подписанных коллективных договоров, подчеркнув, что охрана труда — это не только социальный вопрос, но и вопрос национальной безопасности и устойчивого развития. Мамед Мусаев призвал всех с особой ответственностью относиться к вопросам безопасного и здорового труда, а также вкладывать в эту сферу серьезные инвестиции и уделять ей должное внимание.

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Жильбер Унгбо, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Люк Триангл, министр труда и социальной защиты Турции Ведат Ишикхан, а также руководитель отдела трудового администрирования, трудовой инспекции и охраны труда МОТ Жоаким Пинтадо Нуньес направили в адрес конференции видеопослания с поздравлениями и своими мыслями.

Выступившая затем председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова подчеркнула, что искусственный интеллект открывает новые возможности для человеческого творчества, а также отметила необходимость принятия мер для максимизации его пользы и минимизации возможного вреда.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева отметила важность человеческого фактора на рынке труда, рассказав о возможностях научно-технического прогресса. Было подчеркнуто, что формирование глобального информационного общества и стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий обусловливают не только технические и социальные изменения, но и необходимость пересмотра правовых подходов.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев и национальный координатор МОТ по Азербайджану Яшар Гамзаев передали поздравления по случаю Всемирного дня охраны труда и 120-летия коллективного договора, поделились своими мыслями по вопросам охраны труда, защиты прав работников, а также влияния цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места.

Президент Паневропейского регионального совета (ПАРС), председатель Федерации профсоюзов Молдовы Игорь Зубку, главный эксперт МОТ Гоча Александриа и советник ПАРС по политическим вопросам Анна Сальникова рассказали о международных трудовых стандартах и рекомендациях, а также о деятельности своих организаций в области защиты трудовых прав и охраны труда. В рамках мероприятия были показаны видеоролики на тему «Охрана труда в эпоху искусственного интеллекта и цифровизации», «Первый коллективный договор на Востоке и в Азербайджане — 120 лет», а также по проектам Конфедерации профсоюзов Азербайджана «Послы достойного труда» и AHİK Plus.