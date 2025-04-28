USD 1.7000
EUR 1.9335
RUB 2.0591
Подписаться на уведомления
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

«Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места»: конференция в Баку

фото
21:52 440

По инициативе Министерства труда и социальной защиты населения, Конфедерации профсоюзов Азербайджана (AHİK) и Национальной конфедерации предпринимательских (работодательских) организаций Азербайджанской Республики (ASK) состоялась конференция на тему «Влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места», приуроченная к 28 апреля — Всемирному дню охраны труда и 120-летию подписания первого коллективного договора.

В мероприятии приняли участие представители государственных и частных структур, международных организаций, а также члены профсоюзов.

Участники конференции ознакомились в фойе дворца «Гюлистан» с выставкой работ победителей конкурсов рисунков среди детей на темы «Охрана труда» и «Экология на моей кисточке», организованных Конфедерацией профсоюзов Азербайджана.

 

Выступая на конференции, министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев подчеркнул, что повышение социального благосостояния населения является одним из приоритетных направлений успешной политики президента Ильхама Алиева. Министр отметил реформы в области обеспечения достойного труда, успешные программы занятости, преимущества подсистемы «Труд и занятость», а также достижения последних лет в цифровизации государственных социальных услуг. Он сообщил о важнейших шагах, предпринятых в последние годы для совершенствования трудового законодательства, указав, что в настоящее время ведется работа над внесением около 200 поправок в Трудовой кодекс. Министр сообщил, что утверждены 58 национальных стандартов в области охраны труда, еще 111 стандартов находятся в стадии разработки. Анар Алиев отметил поддержку Центра охраны труда, начавшего свою деятельность с 2023 года, и проекта «Инспектор DOST» в вопросах применения трудового законодательства работодателями, подчеркнув приоритетное значение охраны труда на рабочих местах, а также важность постоянного контроля, обучения и превентивных мер в этой сфере. Он также отметил значение этой конференции для выработки новых инициатив и внедрения инновационных подходов в ответ на трансформации в сфере труда.

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов отметил актуальность темы конференции и влияние цифровизации и искусственного интеллекта на рынок труда. Было подчеркнуто, что необходимо повышать технические навыки, знания и компетенции работников. Он отметил, что в этом направлении в Азербайджане ведется системная и последовательная работа. Также было отмечено, что принятая в стране «Стратегия развития искусственного интеллекта» будет способствовать развитию инклюзивной занятости и формированию новых трудовых навыков.

Было подчеркнуто, что охрана труда, обеспечение здоровых и безопасных условий труда являются приоритетными направлениями успешной социальной политики, осуществляемой в Азербайджане. В ходе мероприятия также была предоставлена информация о деятельности азербайджанских профсоюзов, запланированных мероприятиях и новых проектах Конфедерации.

Президент Национальной конфедерации предпринимательских организаций Азербайджана Мамед Мусаев в своем выступлении рассказал о проделанной работе в направлении развития частного сектора, регулирования отношений предприниматель-государство, предприниматель-работник, а также об усилиях, направленных на создание новых рабочих мест и обеспечение занятости. Он отметил, что за последние годы увеличилось количество вновь подписанных коллективных договоров, подчеркнув, что охрана труда — это не только социальный вопрос, но и вопрос национальной безопасности и устойчивого развития. Мамед Мусаев призвал всех с особой ответственностью относиться к вопросам безопасного и здорового труда, а также вкладывать в эту сферу серьезные инвестиции и уделять ей должное внимание.

Генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Жильбер Унгбо, генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Люк Триангл, министр труда и социальной защиты Турции Ведат Ишикхан, а также руководитель отдела трудового администрирования, трудовой инспекции и охраны труда МОТ Жоаким Пинтадо Нуньес направили в адрес конференции видеопослания с поздравлениями и своими мыслями.

Выступившая затем председатель Государственного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова подчеркнула, что искусственный интеллект открывает новые возможности для человеческого творчества, а также отметила необходимость принятия мер для максимизации его пользы и минимизации возможного вреда.

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева отметила важность человеческого фактора на рынке труда, рассказав о возможностях научно-технического прогресса. Было подчеркнуто, что формирование глобального информационного общества и стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий обусловливают не только технические и социальные изменения, но и необходимость пересмотра правовых подходов.

Первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев, председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев и национальный координатор МОТ по Азербайджану Яшар Гамзаев передали поздравления по случаю Всемирного дня охраны труда и 120-летия коллективного договора, поделились своими мыслями по вопросам охраны труда, защиты прав работников, а также влияния цифровизации и искусственного интеллекта на рабочие места.

Президент Паневропейского регионального совета (ПАРС), председатель Федерации профсоюзов Молдовы Игорь Зубку, главный эксперт МОТ Гоча Александриа и советник ПАРС по политическим вопросам Анна Сальникова рассказали о международных трудовых стандартах и рекомендациях, а также о деятельности своих организаций в области защиты трудовых прав и охраны труда.

В рамках мероприятия были показаны видеоролики на тему «Охрана труда в эпоху искусственного интеллекта и цифровизации», «Первый коллективный договор на Востоке и в Азербайджане — 120 лет», а также по проектам Конфедерации профсоюзов Азербайджана «Послы достойного труда» и AHİK Plus.

На конференции прозвучали выступления детского хора «Звук победы», состоящего из детей героев-шехидов, и музыкальной группы Центра инклюзивного развития и творчества DOST. Также были вручены награды победителям конкурсов «За эффективное сотрудничество в создании здоровых и безопасных условий труда» и «Успешный коллективный договор», проведенных Конфедерацией профсоюзов Азербайджана в 2024 году.

Конференция продолжилась панельными дискуссиями на темы «Охрана труда: реальность и тенденции» и «Искусственный интеллект, цифровизация: риски и возможности».

Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира
Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира ФОТО
23:13 110
Европа во тьме: в Испании объявили чрезвычайное положение
Европа во тьме: в Испании объявили чрезвычайное положение видео; обновлено 22:42
22:42 7838
Пакистан предупредил: война с Индией начнется «в ближайшие дни»
Пакистан предупредил: война с Индией начнется «в ближайшие дни» обновлено 22:35
22:35 7390
Эрдоган поручил срочно подготовить Стамбул к землетрясениям
Эрдоган поручил срочно подготовить Стамбул к землетрясениям
22:05 1449
Пезешкиан прочитал стихотворение на азербайджанском языке
Пезешкиан прочитал стихотворение на азербайджанском языке видео
21:37 2118
Участники штурма Суджи по газовой трубе попали в больницу. У них поражены легкие
Участники штурма Суджи по газовой трубе попали в больницу. У них поражены легкие
20:38 3098
Заявления Пезешкиана в Баку
Заявления Пезешкиана в Баку обновлено 20:57
20:57 3062
Алиев рассказал о проекте Аразского коридора и пригласил иранские компании в Азербайджан
Алиев рассказал о проекте Аразского коридора и пригласил иранские компании в Азербайджан фото
20:08 2016
Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы
Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы обновлено 20:33
20:33 3216
Трамп о третьем президентском сроке: Я управляю страной и миром
Трамп о третьем президентском сроке: Я управляю страной и миром
18:42 3148
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном фото; обновлено 19:45
19:45 13697

ЭТО ВАЖНО

Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира
Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира ФОТО
23:13 110
Европа во тьме: в Испании объявили чрезвычайное положение
Европа во тьме: в Испании объявили чрезвычайное положение видео; обновлено 22:42
22:42 7838
Пакистан предупредил: война с Индией начнется «в ближайшие дни»
Пакистан предупредил: война с Индией начнется «в ближайшие дни» обновлено 22:35
22:35 7390
Эрдоган поручил срочно подготовить Стамбул к землетрясениям
Эрдоган поручил срочно подготовить Стамбул к землетрясениям
22:05 1449
Пезешкиан прочитал стихотворение на азербайджанском языке
Пезешкиан прочитал стихотворение на азербайджанском языке видео
21:37 2118
Участники штурма Суджи по газовой трубе попали в больницу. У них поражены легкие
Участники штурма Суджи по газовой трубе попали в больницу. У них поражены легкие
20:38 3098
Заявления Пезешкиана в Баку
Заявления Пезешкиана в Баку обновлено 20:57
20:57 3062
Алиев рассказал о проекте Аразского коридора и пригласил иранские компании в Азербайджан
Алиев рассказал о проекте Аразского коридора и пригласил иранские компании в Азербайджан фото
20:08 2016
Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы
Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы обновлено 20:33
20:33 3216
Трамп о третьем президентском сроке: Я управляю страной и миром
Трамп о третьем президентском сроке: Я управляю страной и миром
18:42 3148
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном фото; обновлено 19:45
19:45 13697
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться