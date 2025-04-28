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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Эрдоган поручил срочно подготовить Стамбул к землетрясениям

22:05 1450

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости скорейшего проведения работ по укреплению сейсмостойкости зданий в Стамбуле и реализации проекта реновации в рамках подготовки города к возможным сильным землетрясениям.

«Наш долг - как можно скорее подготовить город к землетрясению, пока стихия не постучалась в наши двери. Для этого мы должны объединить усилия и действовать сообща», - сказал Эрдоган в Анкаре по итогам заседания Кабинета министров, которое прошло под его председательством.

По его словам, землетрясение магнитудой 6,2, которое произошло 23 апреля в Стамбуле, обошлось без жертв, но вызвало серьезную обеспокоенность у властей на предмет подготовки города, в котором проживают 16 млн человек, к новым землетрясениям. «В результате землетрясения, которое продолжалось 13 секунд, легкие травмы получили 236 наших граждан, в том числе 173 в Стамбуле, главным образом из-за паники. Незначительные повреждения получили 1 903 здания. Давайте оставим вопросы, касающиеся подготовки к стихийным бедствиям, особенно к землетрясениям, вне дебатов повседневной политики. Стамбул не может позволить себе терпеть халатность и безразличие, особенно в вопросе реновации», - отметил Эрдоган.

Ранее сообщалось, что власти Турции в течение пяти лет планируют переселить жителей 1,5 млн домов Стамбула в рамках программы реновации. При этом 600 тыс. сейсмостойких домов должны быть возведены в первоочередном порядке. Всего в Стамбуле насчитывается порядка 7,5 млн домов, в том числе 6 млн жилых.

Турецкие и зарубежные сейсмологи неоднократно предупреждали о возможности сильного землетрясения в районе Мраморного моря, где расположен Стамбул. В августе 1999 года в районе турецкого мегаполиса произошло землетрясение магнитудой 7,6. По официальным данным, тогда погибли 17,2 тыс. человек, по неофициальным - почти 40 тыс., еще 45 тыс. пострадали.

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