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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Израиль не согласился на прекращение огня в Газе

22:13 334

Израиль отклонил предложение о прекращении огня в секторе Газа сроком на пять лет в обмен на освобождение удерживаемых ХАМАС заложников. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan со ссылкой на источник в израильской политической системе.

По ее данным, 27 апреля источники в движении ХАМАС заявили, что делегация организации в Дохе и Каире представила общее видение завершения военных действий в Газе, включающее идею прекращения огня сроком на пять лет. За это время, согласно предложению ХАМАС, должен быть осуществлен полный вывод израильской армии из Газы, а также начато восстановление сектора при одновременном снятии блокады анклава. При этом, по данным Kan, делегация ХАМАС отказалась обсуждать вопрос разоружения организации.

В свою очередь, египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщил, что израильская делегация в понедельник, 28 апреля, прибыла в Каир для проведения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. По его данным, израильтян принял глава египетского Управления общей разведки Хасан Рашад, стороны в настоящий момент проводят консультации. Делегацию еврейского государства возглавил министр стратегического планирования Рон Дермер.

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