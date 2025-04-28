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Трампа призвали «не лезть» в канадские выборы

22:20 531

Лидер главной оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр посоветовал президенту США Дональду Трампу не вмешиваться в канадские досрочные парламентские выборы.

«Президент Трамп, не лезьте в наши выборы», - написал политик на своей странице в соцсети Х. Он добавил, что жители Канады сами решат будущее своей страны в ходе избирательного процесса. Пуальевр также заявил, что Канада никогда не станет 51-м штатом США.

Так лидер оппозиции отреагировал на заявление Трампа, который в день проведения внеочередных парламентских выборов в Канаде заявил, что она должна стать 51-м американским штатом. По его утверждению, присоединение Канады к США «не имело бы недостатков». Ранее Трамп неоднократно выражал мнение, согласно которому многие жители Канады выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США, полагая, что такое объединение принесет Канаде экономическую стабильность и защитит ее от внешних угроз, которые, по утверждению Трампа, исходят, в частности, от России и Китая. Канадский премьер-министр Марк Карни неоднократно заявлял, что его страна никогда и ни в какой форме не войдет в состав США.

Внеочередные парламентские выборы проходят в Канаде 28 апреля. Всего в избирательном процессе участвуют 16 партий. Лидер политической силы, которая одержит победу по итогам голосования, станет 25-м премьер-министром страны.

Очередные выборы должны были пройти в октябре 2025 года, однако после того, как бывший премьер Джастин Трюдо в начале марта ушел в отставку с поста главы правительства и лидера правящей Либеральной партии Канады, его преемник Карни объявил о проведении 28 апреля досрочных выборов.

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