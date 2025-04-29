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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Турецкие бизнесмены в торговом центре «Апшерон»: обсуждены новые возможности сотрудничества

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10:00 369

25 апреля по инициативе OGİD (Ассоциация молодых предпринимателей Орду) ведущие бизнесмены Турции приняли участие в деловой поездке в Торговый центр «Апшерон».

Эта поездка стала отражением крепких дружественных связей между Турцией и Азербайджаном на экономической платформе.

В рамках визита были обсуждены возможности сотрудничества в таких сферах, как логистика, строительство, сельское хозяйство, сфера услуг и инновационные технологии. Также прошли панельные дискуссии, презентации и встречи в формате B2B.

На фоне азербайджано-турецких экономических отношений были изучены новые возможности по продвижению стартапов и поддержке выхода местных бизнесов на международные рынки.

Торговый центр «Апшерон» стал идеальной площадкой для проведения этих важных встреч, предоставив участникам комфортные условия для обсуждений и налаживания деловых связей. Современная инфраструктура центра и его ориентированность на бизнес-среду сделали его образцовой платформой для проведения мероприятий международного уровня.

В будущем Торговый центр «Апшерон» ставит перед собой цель активно участвовать в создании таких деловых и экономических мостов.

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