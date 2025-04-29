Турецкие бизнесмены в торговом центре «Апшерон»: обсуждены новые возможности сотрудничества

Эта поездка стала отражением крепких дружественных связей между Турцией и Азербайджаном на экономической платформе.

25 апреля по инициативе OGİD (Ассоциация молодых предпринимателей Орду) ведущие бизнесмены Турции приняли участие в деловой поездке в Торговый центр «Апшерон».

В рамках визита были обсуждены возможности сотрудничества в таких сферах, как логистика, строительство, сельское хозяйство, сфера услуг и инновационные технологии. Также прошли панельные дискуссии, презентации и встречи в формате B2B.

На фоне азербайджано-турецких экономических отношений были изучены новые возможности по продвижению стартапов и поддержке выхода местных бизнесов на международные рынки.