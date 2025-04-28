Названо место и срок четвертого раунда переговоров США и Ирана

Новый этап переговоров между США и Ираном запланирован на субботу, 3 мая, в Риме, сообщил корреспондент Axios Барак Равид в социальной сети X.

«По данным двух информированных источников, четвертый раунд американо-иранских консультаций состоится в Риме в субботу», — написал он.

Ранее Reuters сообщило, что Иран предложил странам «евротройки» (Германии, Великобритании и Франции) провести встречу по ядерной программе 2 мая в Риме.

Третий раунд непрямых переговоров между США и Ираном по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы прошел 26 апреля в Маскате при посредничестве Омана. Всего США и Иран провели уже три раунда непрямых переговоров. Первый состоялся 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме.