USD 1.7000
EUR 1.9335
RUB 2.0591
Подписаться на уведомления
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Завершился визит Пезешкиана в Азербайджан

фото
28 апреля 2025, 23:34 827

Завершился официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан.

В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Ирана в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные лица.

Отметим, что во время поездки в Азербайджан Масуд Пезешкиан посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле. Он также почтил память академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к ее могиле.

Президент Ирана посетил и Аллею шехидов. Масуд Пезешкиан с глубоким уважением почтил память героических сынов и дочерей Азербайджана, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем Пезешкиану, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

Президент Ирана побывал и в мечети Биби-Эйбат. Высокого гостя встречали председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов. Пезешкиан был проинформирован о мечети Биби-Эйбат.

Президент Ирана посетил святилище Хокюмы ханым, оставил запись в книге почетных гостей.

Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира
Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира ФОТО
28 апреля 2025, 23:13 1275
Европа во тьме: в Испании объявили чрезвычайное положение
Европа во тьме: в Испании объявили чрезвычайное положение видео; обновлено 22:42
28 апреля 2025, 22:42 9577
Пакистан предупредил: «Следующие три-четыре дня очень важны»
Пакистан предупредил: «Следующие три-четыре дня очень важны» обновлено 00:34
00:34 8986
Эрдоган поручил срочно подготовить Стамбул к землетрясениям
Эрдоган поручил срочно подготовить Стамбул к землетрясениям
28 апреля 2025, 22:05 2630
Пезешкиан прочитал стихотворение на азербайджанском языке
Пезешкиан прочитал стихотворение на азербайджанском языке видео
28 апреля 2025, 21:37 3230
Участники штурма Суджи по газовой трубе попали в больницу. У них поражены легкие
Участники штурма Суджи по газовой трубе попали в больницу. У них поражены легкие
28 апреля 2025, 20:38 4170
Заявления Пезешкиана в Баку
Заявления Пезешкиана в Баку обновлено 20:57
28 апреля 2025, 20:57 4017
Алиев рассказал о проекте Аразского коридора и пригласил иранские компании в Азербайджан
Алиев рассказал о проекте Аразского коридора и пригласил иранские компании в Азербайджан фото
28 апреля 2025, 20:08 2562
Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы
Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы обновлено 20:33
28 апреля 2025, 20:33 3892
Трамп о третьем президентском сроке: Я управляю страной и миром
Трамп о третьем президентском сроке: Я управляю страной и миром
28 апреля 2025, 18:42 3521
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном фото; обновлено 19:45
28 апреля 2025, 19:45 14280

ЭТО ВАЖНО

Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира
Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира ФОТО
28 апреля 2025, 23:13 1275
Европа во тьме: в Испании объявили чрезвычайное положение
Европа во тьме: в Испании объявили чрезвычайное положение видео; обновлено 22:42
28 апреля 2025, 22:42 9577
Пакистан предупредил: «Следующие три-четыре дня очень важны»
Пакистан предупредил: «Следующие три-четыре дня очень важны» обновлено 00:34
00:34 8986
Эрдоган поручил срочно подготовить Стамбул к землетрясениям
Эрдоган поручил срочно подготовить Стамбул к землетрясениям
28 апреля 2025, 22:05 2630
Пезешкиан прочитал стихотворение на азербайджанском языке
Пезешкиан прочитал стихотворение на азербайджанском языке видео
28 апреля 2025, 21:37 3230
Участники штурма Суджи по газовой трубе попали в больницу. У них поражены легкие
Участники штурма Суджи по газовой трубе попали в больницу. У них поражены легкие
28 апреля 2025, 20:38 4170
Заявления Пезешкиана в Баку
Заявления Пезешкиана в Баку обновлено 20:57
28 апреля 2025, 20:57 4017
Алиев рассказал о проекте Аразского коридора и пригласил иранские компании в Азербайджан
Алиев рассказал о проекте Аразского коридора и пригласил иранские компании в Азербайджан фото
28 апреля 2025, 20:08 2562
Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы
Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы обновлено 20:33
28 апреля 2025, 20:33 3892
Трамп о третьем президентском сроке: Я управляю страной и миром
Трамп о третьем президентском сроке: Я управляю страной и миром
28 апреля 2025, 18:42 3521
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном фото; обновлено 19:45
28 апреля 2025, 19:45 14280
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться