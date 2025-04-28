Завершился визит Пезешкиана в Азербайджан

Завершился официальный визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Азербайджан.
В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Ирана в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные лица.
Отметим, что во время поездки в Азербайджан Масуд Пезешкиан посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле. Он также почтил память академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к ее могиле.
Президент Ирана посетил и Аллею шехидов. Масуд Пезешкиан с глубоким уважением почтил память героических сынов и дочерей Азербайджана, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».
Затем Пезешкиану, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.
Президент Ирана побывал и в мечети Биби-Эйбат. Высокого гостя встречали председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов. Пезешкиан был проинформирован о мечети Биби-Эйбат.
Президент Ирана посетил святилище Хокюмы ханым, оставил запись в книге почетных гостей.