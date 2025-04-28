Завершился визит Пезешкиана в Азербайджан

Президента Ирана в аэропорту провожали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные лица.

В международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Отметим, что во время поездки в Азербайджан Масуд Пезешкиан посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложил венок к его могиле. Он также почтил память академика Зарифы Алиевой и возложил цветы к ее могиле.

Президент Ирана посетил и Аллею шехидов. Масуд Пезешкиан с глубоким уважением почтил память героических сынов и дочерей Азербайджана, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность страны, возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем Пезешкиану, полюбовавшемуся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, была предоставлена подробная информация об истории Шехидляр хиябаны и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.