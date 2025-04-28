Азербайджанские военные на учениях «НАТО — Грузия 2025»

На территории Грузии стартовали командно-штабные учения «НАТО — Грузия 2025», в них примут участие 17 стран — членов и партнеров альянса, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

«Министерство обороны Грузии проводит учения «НАТО — Грузия 2025». Учения были официально открыты в Учебно-оценочном центре в Крцаниси», — говорится в сообщении.

В частности, в учениях будут участвовать следующие страны: Грузия, Азербайджан, Турция, Болгария, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Литва , Польша, Словакия, Великобритания, США, Молдова, Армения и Тунис. В учениях принимают участие несколько международных организаций и подразделений.

По данным военного ведомства, это будут учения бригадного уровня с компьютерной поддержкой под руководством грузинской стороны. Их целью будет обучение многонациональных подразделений планированию и проведению кризисных операций.

В рамках учений будет оценен уровень подготовки батальона специальных операций, батальона военной полиции, подразделений по обезвреживанию взрывоопасных боеприпасов, военно-медицинской роты и сил, подчиненных 1-й пехотной бригаде.

Учения также поддерживают сотрудничество в шести областях, определенных в рамках Основного пакета НАТО-Грузия (SNGP) - Совместный центр обучения и оценки НАТО-Грузия, военная инженерия, военная полиция, военная медицина, силы специальных операций и стандартизация.