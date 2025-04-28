Чемпионы Азербайджана обыгрывают чемпионов мира

Сегодня в Баку начался шахматный турнир Baku Open.

В церемонии открытия в «Кристалл Холле» приняли участие президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, 2-кратная чемпионка мира китаянка Чжу Чэнь, президент Федерации шахмат Турции Фетхи Апайдын и другие гости.

Также сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве между Федерациями Азербайджана и Турции. А в Азербайджанском национальном музее ковров стартовала «Битва чемпионов», в которой принимают участие действующие чемпионы Азербайджана Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде, а также 17-й чемпион мира Рустам Касымджанов из Узбекистана и 10-я чемпионка мира, чемпионка Европы-2002, чемпионка мира-2012 по рапиду Антоанета Стефанова (Болгария).

В первый день соперники играли в рапид. Мамедов обыгрывает Касымджанова со счетом 2:1, а Мамедзаде с таким же счетом побеждает пока Стефанову. Завтра участники проведут еще три партии. 30 апреля пройдет блиц. Сегодня Антоанета Стефанова также провела мастер-класс для 20 перспективных шахматистов. Ну а в Baku Open участвуют 629 шахматистов из 16 стран. В главном турнире «А» принимают участие 88 человек, а рейтинг-фаворитом является серб Александар Инджич (2644). Среди азербайджанских участников самый высокий рейтинг у Ниджата Абасова (2620) и Айдына Сулейманлы (2617). В 1-м туре среди фаворитов победили Инджич, Сулейманлы, грузин Баадур Джобава, Магомед Мурадлы…