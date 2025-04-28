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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Чемпионы Азербайджана обыгрывают чемпионов мира

ФОТО
Отдел спорта
28 апреля 2025, 23:53 881

Сегодня в Баку начался шахматный турнир Baku Open.

В церемонии открытия в «Кристалл Холле» приняли участие президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Азер Алиев, 2-кратная чемпионка мира китаянка Чжу Чэнь, президент Федерации шахмат Турции Фетхи Апайдын и другие гости.

Также сегодня был подписан меморандум о сотрудничестве между Федерациями Азербайджана и Турции.

А в Азербайджанском национальном музее ковров стартовала «Битва чемпионов», в которой принимают участие действующие чемпионы Азербайджана Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде, а также 17-й чемпион мира Рустам Касымджанов из Узбекистана и 10-я чемпионка мира, чемпионка Европы-2002, чемпионка мира-2012 по рапиду Антоанета Стефанова (Болгария).

В первый день соперники играли в рапид. Мамедов обыгрывает Касымджанова со счетом 2:1, а Мамедзаде с таким же счетом побеждает пока Стефанову. Завтра участники проведут еще три партии. 30 апреля пройдет блиц.

Сегодня Антоанета Стефанова также провела мастер-класс для 20 перспективных шахматистов.

Ну а в Baku Open участвуют 629 шахматистов из 16 стран. В главном турнире «А» принимают участие 88 человек, а рейтинг-фаворитом является серб Александар Инджич (2644). Среди азербайджанских участников самый высокий рейтинг у Ниджата Абасова (2620) и Айдына Сулейманлы (2617). В 1-м туре среди фаворитов победили Инджич, Сулейманлы, грузин Баадур Джобава, Магомед Мурадлы…

Турнир пройдет в 9 туров. Общий призовой фонд - 55 тысяч долларов.

Baku Open - это часть проекта Chess Tour Azerbaijan. Далее в этом году состоятся турниры Sheki Open (18-25 июня), Shamakhı Open (26 июня-3 июля), Lankaran Open (6-13 июля), Guba Open (15-22 июля), Vugar Gashimov Open (Баку, 24 июля-1 августа), Ganca Open (11-18 ноября) и Shirvan Open (19-26 ноября).

В каждом из турниров сыграют как минимум пять гроссмейстеров. Кроме того, среди участников должны быть представители как минимум пяти стран.

Минимальный приз каждого соревнования - 22 тысячи манатов, а победитель должен получить не меньше 3 тысяч долларов (5 100 манатов).

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