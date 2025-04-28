Истребитель США упал в море

Истребитель F/A-18 Hornet упал за борт с палубы американского атомного авианосца USS Harry S. Truman в Красном море, сообщают ВМС США.

«F/A-18E буксировался в ангарном отсеке, когда экипаж потерял контроль над самолетом. Самолет и буксировочный тягач были сброшены за борт», — говорится в сообщении.

В результате самолет утонул в море, один матрос пострадал, обошлось без жертв. Началось расследование инцидента.

Параллельно с этим официальный представитель хуситов Яхья Сариа заявил в своем телеграм-канале, что Вооруженные силы Йемена атаковали авианосец, нанеся по нему удар с помощью баллистических ракет и дронов. США эти сообщения не комментировали.